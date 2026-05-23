Vítězem Rallye Český Krumlov je podruhé Stříteský

Podruhé v kariéře vyhrál Rallye Český Krumlov Dominik Stříteský. Druhého Adama Březíka porazil o 7,5 sekundy a navázal na triumf z roku 2024. Devítinásobný vítěz soutěže Jan Kopecký skončil devátý. Stříteský vedl prakticky celou dobu. Jen po druhé rychlostní zkoušce ho na chvilku odsunul na druhé místo Kopecký, který na měřeném úseku Malonty zničil pneumatiku a vypadl z boje o další triumf.
Předloňský domácí šampion Stříteský ovládl pět rychlostních testů a vylepšil třetí místo z úvodního dílu mistrovství republiky Rallye Šumava Klatovy. Dostal se díky tomu do čela průběžného pořadí.
V soutěži domácího šampionátu se prosadil na nejvyšší stupeň poprvé od triumfu v Barum Czech rallye Zlín předloni v srpnu.
„Nebudu zastírat, je to úleva. Ale věřil jsem ve své schopnosti, v souhru s Ondrou Krajčou a v zázemí týmu,“ uvedl Stříteský . „Je to parádní pocit po celém tom loňském roce, po tom všem, co jsme museli absolvovat za tu dobu, kdy se nedařilo. Byla to spousta práce, která nebyla vidět a teď se ukázala. Takže je to něco neskutečného zase tady v Krumlově stát na nejvyšší příčce,“ řekl šestadvacetiletý jezdec.
Vítěz zahajovací Rallye Šumava Klatovy Filip Mareš skončil třetí.