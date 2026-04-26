Rallye Šumava Klatovy ovládl Mareš a vítězně vstoupil do nové sezony

Filip Mareš ovládl Rallye Šumava Klatovy a vstoupil vítězně do nové sezony mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Obhájce titulu Jan Kopecký, který letos útočí na dvanáctý titul, byl s odstupem 28 sekund druhý. Třetí místo obsadil se ztrátou dalších sedmi sekund Dominik Stříteský.
Čtyřiatřicetiletý Mareš startující s vozem Toyota GR Yaris Rally2 si připsal druhé vítězství v MČR v kariéře. Dosud dokázal triumfovat jen v roce 2019 v Hustopečích.
V jubilejním 60. ročníku Rallye Šumava se Mareš dostal do čela po druhé rychlostní zkoušce v sobotu a první místo již neopustil. Po první etapě měl na Kopeckého náskok 16 sekund, dnes jej ještě navýšil. V samostatném hodnocení druhé etapy byl nejrychlejší Rakušan Simon Wagner, druhý muž loňského celkového hodnocení MČR ale první etapu po technických problémech nedokončil.
„Konečně nám to vyšlo, vyhráli jsme, udrželi jsme to a jsme spokojení. Děkuji všem fanouškům, že nás hnali dopředu a až do poslední zkoušky jsme si to užili. Teď se těšíme do Krumlova, snový začátek sezony a my se teď budeme snažit makat ještě více, aby to i v dalších závodech stačilo na boj o vítězství,“ řekl Mareš.
Druhým dílem domácího šampionátu bude Rallye Český Krumlov 22. a 23. května.
Výsledky Rallye Šumava Klatovy:
1. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) 1:21:38,3, 2. Kopecký, Hovorka -28,0, 3. Stříteský, Krajča -35,7, 4. Březík, Bělák (všichni Škoda Fabia RS Rally2) -41,9, 5. Kundlák, Baran (SR/Škoda Fabia RS Rally2) -49,7, 6. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) -1:22,2.
Průběžné pořadí MČR: 1. Mareš 57, 2. Kopecký a Stříteský oba 41.