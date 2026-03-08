Piloti týmu Mercedes potvrdily předsezonní předpoklady a dojely si pro první dvě místa v úvodní Velké ceně Formule 1 v Austrálii. Start z pole position proměnil ve vítězství George Russell, který o necelé tři sekundy porazil týmového kolegu Andreu Antonelliho. Na pódiu je doplnil Charles Leclerc z Ferrari.
Ve Velké ceně Austrálie kralovaly Mercedesy. Vyhrál Russell před Antonellim
Obhájce titulu Brit Lando Norris z McLarenu obsadil páté místo, za Russellem zaostal o více než 51 sekund. Hned za ním dojel čtyřnásobný světový šampion Max Verstappen z Red Bullu, který startoval z dvacáté příčky. První body v F1 vybojoval při svém debutu osmnáctiletý Arvid Lindblad z Racing Bulls, který skončil osmý. Na ty dosáhl i Gabriel Bortoleto, který potvrdil povedený vstup stáje Audi do F1.
Russell navázal na triumf ze sobotní kvalifikace a vybojoval šesté vítězství v kariéře. Naposledy uspěl v loňské Velké ceně Singapuru. Spolu s Antonellim potvrdil nadějné výsledky týmu Mercedes z předsezonních testů. Stříbrným šípům se v dnešním souboji s Ferrari vyplatila dřívější zastávka v boxech při režimu virtuálního safety caru.
Jezdci a týmy se na začátku sezony sžívají s největší úpravou pravidel za poslední dekádu. Změny se dotkly pohonných jednotek, aerodynamiky či konstrukcí vozů. Výkon motoru by měl nyní jít z 50 procent z pohonné jednotky a z 50 procent z baterie. Úvodní závod sezony dokončilo 16 z 22 jezdců.
První podnik v Melbourne měl už dramatickou předehru. Na startu chyběl domácí Oscar Piastri z McLarenu, který při cestě na rošt havaroval. Kvalifikoval se přitom jako šestý. Neodstartoval ani Nico Hülkenberg z Audi.
Úvod vyšel nejlépe jezdcům Ferrari. Lewis Hamilton se dostal po startu ze sedmého místa na třetí příčku, čtvrtý Leclerc se probojoval až do čela před Russella. Naopak Antonelli klesl z druhé na sedmou příčku. V prvních kolech bavily fanoušky především souboje Leclerca s Russellem, do nichž se později přidal i Hamilton.
Verstappen po startu z 20. příčky byl po deseti odjetých kolech už sedmý. O chvíli později odstoupil kvůli technickým potížím jeho týmový kolega Isack Hadjar. Vedení závodu zavedlo režim tzv. virtuálního safety caru. Piloti Mercedesu toho využili k zastávce v boxech, Ferrari nikoliv.
Ve 14. kole zajel k mechanikům Fernando Alonso z Aston Martinu, později závod vzdal. O čtyři kola později odstoupil také Bottas a znovu nastal režim virtuálního safety caru. Piloti Ferrari ani nestavěli – poprvé nestihli do boxů zajet a podruhé byl vjezd uzavřený kvůli odtlačení Bottasova cadillacu.
Italský tým povolal Leclerca do boxů až v 25. kole, Hamilton ho následoval o chvíli později. Do čela se vrátili Russell s Antonellim, znovu už v boxech nestavěli a první dvě příčky udrželi až do cíle. Mistrovství světa formule 1 pokračuje příští týden Velkou cenou Číny.
Výsledky Velké ceny Austrálie formule 1
1. Russell (Brit./Mercedes) 1:23:06,801, 2. Antonelli (It./Mercedes) -2,974, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -15,519, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -16,144, 5. Norris (Brit./McLaren) -51,741, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -54,617.
Průběžné pořadí MS (po 1 z 24 závodů): 1. Russell 25, 2. Antonelli 18, 3. Leclerc 15, 4. Hamilton 12, 5. Norris 10, 6. Verstappen 8.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 43, 2. Ferrari 27, 3. McLaren 10, 4. Red Bull 8, 5. Haas 6, 6. Racing Bulls 4.