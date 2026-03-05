Fanoušci se konečně dočkali a Velká cena Austrálie odstartuje po čtvrtroční pauze nový ročník formule 1. A třebaže po největších změnách pravidel přinejmenším za poslední dekádu (podle těch, kdo si rádi zapřehánějí, dokonce za půl století) je aktuální rozložení sil značně nejasné, nemohou asi ani ti největší optimisté očekávat, že se letos vyplní Kristovo známé „první budou poslední a poslední první“.
Formule 1, nebo formule E na steroidech? V Austrálii startuje nová sezona
Od řady technických změn, které de facto znamenají novou éru ve formuli 1, si chytré hlavy z mezinárodní federace FIA slibují cosi jako větší diváckou atraktivitu či snadnější předjíždění. Změny se týkají především pohonných jednotek, aerodynamiky či konstrukcí vozů.
Všechno je jinak
Auta jsou menší, užší a lehčí, zkracuje se rozvor kol, v rámci aktivní aerodynamiky si už jezdec může sklon křídel měnit zjednodušeně řečeno dle potřeby, a nikoliv jako dosud pouze v DRS zónách. Kvůli plochému podvozku se snižuje přítlačný efekt, k čemuž přispívají i užší pneumatiky.
A samozřejmě se ani prestižním automobilovým závodům nevyhnula zelená posedlost, a tak vedle udržitelných paliv (především ze zemědělských odpadů) by měl výkon pohonné jednotky tvořit z 50 procent spalovací motor a z 50 procent baterie. Což vyžaduje i změnu stylu řízení a novou strategii nabíjení a vybíjení, protože spalovací motor musí zároveň nabíjet elektromotor. Každý z nich by měl mít výkon kolem 450 koní.
„Ten pocit není moc formulový. Působí to spíš jako Formule E na steroidech. Jako pravý závodník si užívám jízdu na plný plyn a v tuhle chvíli takhle jet nejde,“ komentoval změny čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen, jemuž loni pátý titul v souboji s Landem Norrisem unikl o dva body. Jezdci jsou vesměs skeptičtí i vůči tomu, že by nové úpravy nějak zvlášť usnadňovaly předjíždění.
Další tým, jeden nováček bez řidičáku, návrat dvou veteránů a nový okruh
Další změnou v šampionátu je po vstupu Cadillacu rozšíření počtu týmů na 11. V důsledku toho se mění i systém kvalifikace, kdy v prvním i druhém kole nevypadne po pěti, ale po šesti jezdcích. Novým týmem je rovněž Audi, které ale převzalo dosavadní stáj Sauber i s jeho piloty. S vlastním motorem má ambice do čtyř let bojovat o titul. Vlastní motor, na jehož vývoji spolupracovala s Fordem, nasadí poprvé i stáj Red Bull a její „dcera“ Racing Bulls.
V jezdeckém obsazení jednotlivých týmů se žádné výrazné změny nekonaly. Přibylo jediné nové jméno – osmnáctiletý Brit se švédskými a indickými kořeny Arvid Lindblad bude jezdit za Racing Bulls. FIA mu díky jeho mimořádným výkonům ve formuli 2 udělila superlicenci, třebaže mladík dosud nemá řidičský průkaz. S týmem Cadillac se také vracejí předčasně penzionovaní piloti Sergio Pérez a Valtteri Bottas a novým týmovým kolegou loňského vicemistra Verstappena bude Francouz Isack Hadjar, který se loni blýskl několika skvělými výkony.
Na programu je stejně jako v loňském roce 24 Velkých cen. Kromě tří závodů v USA se pojedou i dva ve Španělsku. Vedle Barcelony také na zbrusu novém okruhu v Madridu. Obvyklé obavy hnidopichů, že se nestihne jej do září dokončit, patří už tak nějak k folkloru, bez nějž by to snad ani nešlo. Madrid nahradí Imolu, která naopak z kalendáře vypadla. Sezona tradičně vyvrcholí Velkou cenou Abú Dhabí 6. prosince.
Barcelona (s názvem Grand Prix Barcelony-Katalánska) se pak bude v dalších letech střídat při organizování závodů s belgickým Spa-Francorchamps podle jednoduchého klíče: sudý rok Barcelona, lichý Belgie. Od příštího roku přibude také Velká cena Portugalska.
Naposled se letos pojede v nizozemském Zandvoortu, což oranžové davy Verstappenových fanoušků jistě nepotěší. Evropa je s devíti závody stále na prvním místě mezi pořadateli, ale Asie s osmi jí výrazně dýchá na záda a pozadu nezůstává ani Amerika se šesti. Austrálie je na chvostu s jedním, a na tom se v dohledné době nic nezmění.
Kdo s koho?
Předsezonní testy obvykle poskytují dobrou představu o poměru sil. V současné době však téměř žádný odborník nedokáže říci, co nová sezona přinese. V testech dopadli dobře obvyklí podezřelí: McLaren, Mercedes, Red Bull a Ferrari. Odborníci ovšem očekávají, že výkonnost jednotlivých vozů bude v jednotlivých závodech extrémně kolísat, zvlášť když spolehlivost vozů při testech nebyla zcela uspokojivá.
Cadillac v nich příliš nezazářil a vystoupení týmu Aston Martin, od něhož se čekal po příchodu hvězdného konstruktéra Adriana Neweyho z Red Bullu malý zázrak, bylo přímo katastrofální. Jeho jezdci odjeli nejméně kol ze všech a šušká se, že letošní sezonu už stáj odepsala a soustředí se na vývoj auta pro příští rok. Svou 23. sezonu si v týmu odkroutí Fernando Alonso, který v červenci oslaví pětačtyřicítku a který se 425 starty drží absolutní rekord.
Rekordman v počtu vítězství (105) Lewis Hamilton by zase v barvách Ferrari rád zaútočil na osmý titul šampiona, Verstappen na pátý, Norris na obhajobu a bez šance na zisk svého prvního titulu nejsou Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri nebo Andrea Kimi Antonelli.
„Bude to boj o to, kdo v první sezoně vychytá dřív pohonnou jednotku a související aspekty. (...) Je to ale obrovská neznámá pro všechny,“ komentoval začátek letošní sezony Tomáš Enge – jediný Čech, který si kdy v prestižním seriálu zazávodil, byť od té doby uplynulo už čtvrt století.
„Obávám se toho, že minimálně první půlka sezony bude pro určitou část fanoušků zklamáním, protože týmy se budou učit hledat nastavení aut či baterií. Budou zkoušet limity motorů a monopostů, což může vést k technickým závadám. Místo boje o všechny příčky se to u některých může změnit v boj o to, aby vůbec dojeli do cíle. Na začátku to tak určitě bude a týmům bude trvat jednu sezonu, než všechny detaily vychytají. Někdo je vyladí dřív, někdo později,“ soudí Enge.
Nechme se tedy překvapit. Koneckonců – i slavný nositel Nobelovy ceny za fyziku Niels Bohr kdysi prohlásil: „Dělat předpovědi je těžké, zvláště pokud se týkají budoucnosti.“ Program úvodní Velké ceny Austrálie začne v pátek dvěma tréninky (od 2:30 našeho času). Po sobotním třetím je na programu od 6:00 kvalifikace. Závod odstartuje v neděli v 5:00. Ten další v Číně se koná hned týden poté, a dokonce i se sprintem. Tou dobou už budeme vědět víc.
Týmy F1 (podle abecedy), jezdci a jejich startovní čísla
Alpine
Pierre Gasly 10
Franco Colapinto 43
Aston Martin
Fernando Alonso 14
Lance Stroll 18
Audi
Gabriel Bortoleto 5
Nico Hulkenberg 27
Cadillac
Sergio Pérez 11
Valtteri Bottas 77
Ferrari
Charles Leclerc 16
Lewis Hamilton 44
Haas
Esteban Ocon 31
Oliver Bearman 87
McLaren
Lando Norris 1
Oscar Piastri 81
Mercedes
Kimi Antonelli 12
George Russell 63
Racing Bulls
Liam Lawson 30
Arvid Lindblad 41
Red Bull
Max Verstappen 3
Isack Hadjar 6
Williams
Alex Albon 23
Carlos Sainz 55
Kalendář F1 2026
08. 03. – Velká cena Austrálie
15. 03. – Velká cena Číny (& sprint)
29. 03. – Velká cena Japonska
12. 04. – Velká cena Bahrajnu
19. 04. – Velká cena Saúdské Arábie
03. 05. – Velká cena USA – Miami (& sprint)
24. 05. – Velká cena Kanady (& sprint)
07. 06. – Velká cena Monaka
14. 06. – Velká cena Španělska – Barcelona
28. 06. – Velká cena Rakouska
05. 07. – Velká cena Velké Británie (& sprint)
19. 07. – Velká cena Belgie
26. 07. – Velká cena Maďarska
23. 08. – Velká cena Nizozemska (& sprint)
06. 09. – Velká cena Itálie
13. 09. – Velká cena Španělska – Madrid
26. 09. – Velká cena Ázerbájdžánu
11. 10. – Velká cena Singapuru (& sprint)
25. 10. – Velká cena USA
01. 11. – Velká cena Mexika
08. 11. – Velká cena Brazílie
21. 11. – Velká cena USA – Las Vegas
29. 11. – Velká cena Kataru
06. 12. – Velká cena Abú Dhabí