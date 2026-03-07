Kvalifikaci na úvodní Velkou cenu Austrálie mistrovství světa formule 1 zvládli nejlépe jezdci Mercedesu. Triumfoval Brit George Russell, který porazil o 293 tisícin sekundy italského kolegu Andreu Antonelliho. Třetí byl Francouz Isack Hadjar z Red Bullu. Jeho parťák a čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen v první části havaroval a odstartuje z 20. místa.
Kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie ovládly mercedesy, zvítězil Russell
V čele chyběli také jezdci mistrovského McLarenu. Úřadující šampion Lando Norris obsadil šestou příčku, na Russella ztratil necelou vteřinu. Druhý jezdec týmu Oscar Piastri byl o pozici před Norrisem.
Jezdci a týmy se na začátku sezony sžívají s největší úpravou pravidel za poslední dekádu. Změny se dotkly pohonných jednotek, aerodynamiky či konstrukcí vozů. Výkon motoru by měl nyní jít z 50 procent z pohonné jednotky a z 50 procent z baterie.
Osmadvacetiletý Russell navázal v kvalifikaci na nejrychlejší čas z třetího tréninku a získal osmou pole position v kariéře. V závodě zaútočí na šesté vítězství v F1. Vedle něj se postaví Antonelli a potvrdil tak nadějnou formu Mercedesu z předsezonních testů.
Třetí místo obsadil při své premiéře v Red Bullu Hadjar, který ztratil na Russella 785 tisícin. Mistr světa z let 2021 až 2024 Verstappen naopak kvalifikaci nedokončil. V úvodní části se po sešlápnutí brzdy při nájezdu do první zatáčky roztočil a skončil mimo trať v bariéře.
Do kvalifikace nezasáhli Carlos Sainz z Williamsu a Lance Stroll z Aston Martinu. Strollův týmový kolega Fernando Alonso, jehož vůz se zřejmě také potýká se silnými vibracemi, byl sedmnáctý.