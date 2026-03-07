Motorsport

Kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie ovládly mercedesy, zvítězil Russell


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Kvalifikaci na úvodní Velkou cenu Austrálie mistrovství světa formule 1 zvládli nejlépe jezdci Mercedesu. Triumfoval Brit George Russell, který porazil o 293 tisícin sekundy italského kolegu Andreu Antonelliho. Třetí byl Francouz Isack Hadjar z Red Bullu. Jeho parťák a čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen v první části havaroval a odstartuje z 20. místa.

V čele chyběli také jezdci mistrovského McLarenu. Úřadující šampion Lando Norris obsadil šestou příčku, na Russella ztratil necelou vteřinu. Druhý jezdec týmu Oscar Piastri byl o pozici před Norrisem.

Jezdci a týmy se na začátku sezony sžívají s největší úpravou pravidel za poslední dekádu. Změny se dotkly pohonných jednotek, aerodynamiky či konstrukcí vozů. Výkon motoru by měl nyní jít z 50 procent z pohonné jednotky a z 50 procent z baterie.

Osmadvacetiletý Russell navázal v kvalifikaci na nejrychlejší čas z třetího tréninku a získal osmou pole position v kariéře. V závodě zaútočí na šesté vítězství v F1. Vedle něj se postaví Antonelli a potvrdil tak nadějnou formu Mercedesu z předsezonních testů.

Třetí místo obsadil při své premiéře v Red Bullu Hadjar, který ztratil na Russella 785 tisícin. Mistr světa z let 2021 až 2024 Verstappen naopak kvalifikaci nedokončil. V úvodní části se po sešlápnutí brzdy při nájezdu do první zatáčky roztočil a skončil mimo trať v bariéře.

Do kvalifikace nezasáhli Carlos Sainz z Williamsu a Lance Stroll z Aston Martinu. Strollův týmový kolega Fernando Alonso, jehož vůz se zřejmě také potýká se silnými vibracemi, byl sedmnáctý.

Přečtěte si také

Formule 1, nebo formule E na steroidech? V Austrálii startuje nová sezona

5. 3. 2026

Formule 1, nebo formule E na steroidech? V Austrálii startuje nová sezona
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.