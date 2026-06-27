V Rallye Akropolis bojují o vítězství Neuville a Ogier

Thierry Neuville a Sébastien Ogier spolu bojují o prvenství v Rallye Akropolis. Před nedělním finále má mírně navrch belgický pilot týmu Hyundai, před francouzským konkurentem z Toyoty a devítinásobným mistrem světa má po 13 rychlostních zkouškách náskok 4,1 sekundy. Třetí v pořadí Takamoto Kacuta z Japonska má s další toyotou ztrátu už přes dvě minuty.
Ogier na tamní šotolině vyhrál dosud pět testů a v sobotu o více než polovinu snížil ztrátu z předchozího dne. Neuville má na kontě jen tři dílčí triumfy, ale k vítězství má blíž. V Řecku dokázal zvítězit v předchozích sudých letech 2022 a 2024, úřadující světový šampion Ogier tam triumfoval jen v roce 2011.
Čtyři zkoušky v Řecku zatím ovládl Neuvilleův francouzský týmový kolega Adrien Fourmaux a patří k nerychlejším i nadále. Jenže v pátek ho zdržel defekt a v sobotu další, po němž musel dokonce vyměnit na trati kolo. Na čtvrtém místě průběžného pořadí tak zaostává za lídrem o rovné tři minuty.
Osmý díl mistrovství světa vyvrcholí čtyřmi nedělním zkouškami.
Výsledky Rallye Akropolis po 2. etapě
Výsledky Rallye Akropolis po 2. etapě
1. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) 2:40,18,7, 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -4,1, 3. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -2:17,0, 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -3:00,6, 5. McErlean, Treacy (Ir./Ford Puma) -3:01,6, 6. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -4:38,3, ...Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia) nedokončili.