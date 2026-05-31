Evans vyhrál potřetí Japonskou rallye a zvýšil vedení v MS

Britský pilot Elfyn Evans z týmu Toyota vyhrál potřetí během čtyř let Japonskou rallye a zvýšil vedení v mistrovství světa v automobilových soutěžích. Po polovině šampionátu vede pětinásobný vicemistr světa o 20 bodů před stájovým kolegou Takamotem Kacutou, jenž v domácí rallye skončil čtvrtý. Čtrnáctidílný seriál pokračuje za měsíc v Řecku.
Sedmatřicetiletý Evans se na asfaltových tratích v prefekturách Aiči a Gifu ujal vedení v pátek už v druhé rychlostní zkoušce a od té doby soutěž kontroloval. Připsal si třetí vítězství v Japonsku po letech 2023 a 2024, druhé v sezoně a třinácté v kariéře.
Za sebou Evans nechal tři kolegy z Toyoty, jež tak domácí rallye naprosto ovládla. Druhý skončil s odstupem 12,8 sekundy loňský vítěz z Japonska a úřadující mistr světa Sébastien Ogier z Francie, třetí byl se ztrátou 51,4 sekundy Fin Sami Pajari.
„Byl to skvělý víkend. Velké díky týmu, auto bylo na asfaltu vynikající,“ uvedl Evans, jenž by se rád po letech čekání dočkal premiérového mistrovského titulu. „Šampionát je dlouhý a mluvit o titulu je ještě brzy. Měli bychom si užít tuhle výhru,“ dodal Velšan.
Nejlepším jezdcem konkurenčního týmu Hyundai byl na pátém místě Francouz Adrien Fourmaux, jenž na vítěze ztratil přes dvě a půl minuty.