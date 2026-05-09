V Portugalské rallye vede po třetí etapě Ogier

Sébastien Ogier zvýšil ve třetí etapě svůj náskok v čele Portugalské rallye na téměř 22 sekund. Dvaačtyřicetiletý jezdec Toyoty může soutěž vyhrát potřetí za sebou a celkově již poosmé. V neděli se pojedou závěrečné čtyři rychlostní zkoušky.
Za devítinásobným světovým šampionem z Francie je druhý Belgičan Thierry Neuville z Hyundai a na třetím místě figuruje Fin Sami Pajari s toyotou, jenž na Ogiera ztrácí bezmála 26 sekund.
Sobotní program zkomplikoval účastníkům šestého dílu mistrovství světa déšť. „Jsem rád, že jsme v těchhle podmínkách vůbec dojeli, protože to bylo hodně náročné. Na blátě jsme neměli žádnou přilnavost. Šlo jen o to, abychom to projeli. Ale jinak to byl dobrý den,“ řekl Ogier.
V průběhu třetí etapy se na chvíli probojoval do čela jeho kolega z Toyoty Švéd Oliver Solberg, pak ale poškodil přední kolo a ztratil. Před poslední etapou je čtvrtý s mankem téměř 50 sekund.
Výsledky Portugalské rallye po 3. etapě:
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 3:09:13,3, 2. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -21,9, 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -25,8, 4. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -49,6, 5. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -58,2, 6. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -1:23,8.