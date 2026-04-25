Toyota dominuje Rallye Kanárských ostrovů, v čele je Ogier před Solbergem

Na Rallye Kanárských ostrovů vše směřuje k absolutnímu triumfu Toyoty. Před nedělním finále asfaltové soutěže vede pořadí mistr světa Sébastien Ogier z Francie o 3,8 sekundy před Švédem Oliverem Solbergem. Vozy japonské značky řídí i třetí Elfyn Evans, čtvrtý Sami Pajari a pátý lídr mistrovství světa Takamoto Kacuta.
Za nimi zatím vyznívá souboj o jedničku konkurenčního týmu Hyundai pro Adriena Fourmauxe. Francouzský pilot po 14 z 18 rychlostních zkoušek zaostává za Ogierem bez šesti sekund o dvě minuty a drží se zhruba s půlminutovým náskokem před Danim Sordem, který v domácí soutěži slaví návrat do mistrovství světa od září 2024.
Devítinásobný světový šampion Ogier při třetím letošním startu usiluje o první vítězství v sezoně a může se stát čtvrtým jezdcem Toyoty, který v tomto ročníku vyhraje závod mistrovství světa. V dosavadních závodech seriálu triumfovali v Monte Carlu Solberg, ve Švédsku Evans a v Keni a minule v Chorvatsku Kacuta.
Výsledky Rallye Kanárských ostrovů
Rallye Kanárských ostrovů, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích – po 14 z 18 rychlostních zkoušek:
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 1:58:05,7, 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -3,8, 3. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -21,9, 4. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -52,7, 5. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -1:03,1, 6. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -1:54,5.