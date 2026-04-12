Chorvatskou rallye vyhrál po nehodě Neuvillea Kacuta a má druhý triumf v MS za sebou

Japonec Takamoto Kacuta šťastně vyhrál Chorvatskou rallye, po minulém triumfu v Keni si připsal druhé vítězství v mistrovství světa v kariéře a ujal se vedení v šampionátu. Jezdci Toyoty spadlo dnešní prvenství do klína po nehodě bezpečně vedoucího Belgičana Thierryho Neuvillea v poslední rychlostní zkoušce. První triumf v sezoně měla na dosah automobilka Hyundai, ale i čtvrtá letošní soutěž nakonec skončila vítězstvím japonské značky.
Kacuta s irským spolujezdcem Aaronem Johnstonem zvítězili s náskokem 20 sekund před finským týmovým kolegou Samim Pajarim, který v sobotu přišel o vedení kvůli dvouminutové ztrátě při výměně kola po defektu. Na třetí pozici se po Neuvilleově výpadku posunul a teprve druhé umístění na stupních vítězů pro Hyundai v sezoně získal Novozélanďan Hayden Paddon.
Neuville mířil k jasnému vítězství, před poslední zkouškou vedl s náskokem minuty a čtvrt. Tíhu okamžiku ale mistr světa z roku 2024 neunesl a ocitl se mimo trať. S ulomeným pravým předním kolem se pokusil ještě pokračovat, do cíle se sice s obrovskou ztrátou dopravil, ale klasifikován nakonec nebyl. Jeho nejlepším výsledkem v sezoně zůstává páté místo ze zahajovací Rallye Monte Carlo.
„Můžu se jedině omluvit. Nemám pro to v tuto chvíli vysvětlení, tohle se nemůže stávat,“ litoval Neuville. „Do něčeho jsme kolem narazili a poškodili vůz,“ konstatoval. Kacuta v první reakci jen prohlásil: „Thierryho je mi líto.“
Pro Toyotu skončila první čistě asfaltová soutěž v sezoně úspěchem navzdory tomu, že už v pátek se ocitli po brzkých nehodách mimo hru o přední umístění lídr mistrovství světa Elfyn Evans i druhý muž pořadí Oliver Solberg. Od druhého dne oba pokračovali v soutěži s penalizací a výraznou ztrátou a byli nejrychlejší na trati. Solberg po návratu do rallye vyhrál deset ze zbývajících dvanácti testů a ovládl před Evansem všechny čtyři v závěrečném dnu včetně speciálně bodované power-stage.
„Udělal jsem v pátek chybu na tvrdých pneumatikách, pak už jsme měli dobré tempo a auto bylo perfektní,“ uvedl Solberg. „Byl to pro nás těžký víkend, příště se musíme vrátit silnější,“ doplnil Evans.
Dominantní Toyota umožnila korejské automobilce v této sezoně teprve druhé umístění na stupních vítězů. Po trojnásobných triumfech v Monte Carlu a Švédsku minule v Keni skončil druhý Francouz Adrien Fourmaux, který se v Chorvatsku připravil o naděje sobotní havárií v době, kdy figuroval na páté pozici.
Výsledky Chorvatské rallye
Výsledky Chorvatské rallye
1. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) 2:51:15,8, 2. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -20,7, 3. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20) -2:07,7, 4. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon) -5:19,9, 5. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3) -5:58,7, 6. Grjazin, Aleksandrov (Bulh./Lancia Ypsilon) -6:17,8.
Průběžné pořadí (po 4 ze 14 soutěží): 1. Kacuta 81, 2. Evans (Brit./Toyota Yaris) 74, 3. Solberg (Švéd./Toyota Yaris) 68, 4. Pajari, 5. Fourmaux 49, 6. Ogier (Fr./Toyota Yaris) 26.