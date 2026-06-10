Ten tlak před Brnem už cítím, ale pod ním jezdím nejlíp, říká Salač

Dva roky čekal na stupně vítězů a přišly v pravý čas. Jediný Čech v seriálu mistrovství světa silničních motorek Filip Salač potvrdil rostoucí formu a při Grand Prix Maďarska dojel s přehledem druhý. V cíli bylo vidět, jak si oddychl. Před přespříštím víkendem, kdy se závodí v Brně, tak na sebe vytvořil hodně velký tlak. Ale moc mu to nevadí, naopak. „Máme na to jet o vítězství, udělám pro to všechno,“ řekl odhodlaně.
Často o sobě nehovoří v jednotném čísle, protože si dobře uvědomuje, že je součástí týmu, jehož práci on může zhodnotit, ale důležití jsou všichni.
„Bylo to těžké, ale krásné,“ zasnil se čtyřiadvacetiletý závodník, když se vrátil k trnité cestě na bednu v MS. „Těžké nebyly jen ty čtyři závody, ale i ty dva předchozí roky, protože jsem šel do nejlepšího týmu, ale ten se mezi tím hodně změnil. Za mě už VDS není špičkový tým, ale ten tlak na mě pořád byl. Jenže zajet se mi tam nepovedlo,“ vybavoval si účinkování v týmu Elf Marc VDS Racing Team.
Vrátil jsem se zpátky
Na konci minulé sezony podepsal smlouvu s americkým týmem OnlyFans American Racing Team, a i když v úvodu sezony přišly pády a problémy, poslední závody, kdy obsadil postupně deváté, sedmé, páté a nyní druhé místo, značí svítání na lepší časy. To potvrzuje i závodník. „Teď se cítím skvěle, mám podporu rodiny, týmu. Je super vrátit se zpátky. Nevzdal jsem to a výsledek přišel, takže to stálo za to,“ konstatoval spokojeně.
Druhé místo v Maďarsku znamenalo, že jde po správné cestě. „Spadlo to ze mě. Chtěl jsem jet o vítězství, ale říkal jsem si, neriskuj tolik. Po tom druhém místě si můžu dovolit daleko víc,“ vracel se k závodu, v němž do poloviny vedl, ale nakonec dojel těsně za vítězem posledních tří závodů Manuelem Gonzálezem ze Španělska.
Salač přiznal, že v době, kdy čekal na úspěch, musel bojovat i sám se sebou. „Samozřejmě, že jsem o sobě v minulosti někdy zapochyboval, ale v těch posledních týdnech ne. Potvrdil jsem si, že jsem jedním z nejrychlejších v téhle Moto2, a věděl jsem, že až štěstí bude trošku víc na mé straně, tak výsledek přijde,“ vysvětloval s tím, že profi sportovec si nemůže říkat, že na to nemá a že je špatný. „Ale ty pochybnosti k tomu patří, zvlášť když jsem byl v uvozovkách v nejlepším týmu, ale nevyhrával jsem. To si pak říkáte: Je to mnou, je to motorkou?“ vzpomíná, co mu běželo hlavou.
„Ale v každém víkendu tam bylo něco dobrého, třeba jen trénink. Někdo řekne, co to je trénink, ale my jedeme naplno pořád. Jen mi chybělo trochu štěstí. Takže vždycky, když jsem se tam blýskl, tak jsem si řekl, hele, jsi rychlý jako oni a možná i rychlejší. A to mě drželo nahoře.“
Je to všechno o hlavě
A kde vidí největší česká naděje v tomhle sportu hlavní základ úspěchu? „Je to všechno o hlavě, tu stavím na první místo. Když srovnám první a další závody, co jsem na sobě změnil v jezdeckém stylu a co na motorce, tak mi přijde, že vůbec nic. Jedu pořád na limitu motorky. Pořád stejně, jen ta hlava mě pouští dál. Cítím se skvěle a za mnou stojí tým lidí, kterým také vidím v očích víru stejnou, jako mám já, a jsem tak mnohem víc namotivovaný než dřív, protože vím, že nejsem jediný, kdo chce vyhrát, a tlak je na mě větší. A tak je to lepší,“ říká mladík, který mezi motorkářskou silničářskou elitou kroutí už osmou sezonu a na stupních vítězů stál popáté.
Podle toho, jak gradovaly jeho poslední výkony a výsledky, tak si moc dobře uvědomuje, že další zlepšení by v Brně znamenalo první triumf v závodě šampionátu.
„Jestli se chci ještě zlepšit, tak už je jen první místo. A chtěl bych formu potvrdit,“ říká jasně. Zároveň ale dodává: „Ale nemám komu co dokazovat. Vím, že na to mám. A jestli bude všechno šlapat jako do teď, tak vím, že máme na to jet o vítězství a udělám pro to všechno. Moc bych chtěl v Brně slyšet českou hymnu. Samozřejmě cítím tlak, ale já pod tlakem pracuju nejlíp, takže se už moc těším a věřím, že to bude nezapomenutelný víkend,“ upíná myšlenky k moravské metropoli. „Brno je pro mě ten největší závod. Když vyhrát, tak tady doma,“ dodává.
Tlak v Brně bude a posune mě dopředu
Jenže kromě tréninků a dalších akcí přímo souvisejících se závody tady bude Salače čekat ještě spousta povinností, které musí jako jediný Čech v kolotoči šampionátu podstoupit s partnery, sponzory a pořadateli. Vypadá to, že mu to ale vůbec nevadí.
„Loni, kdy se MS vrátilo do Brna, jsem už byl jediný Čech mezi závodníky a těch povinností bylo spoustu. Měl jsem méně času soustředit se na závody, řešit data a tak. Ale na druhou stranu jsem neměl čas přemýšlet o tom výkonu. Užíval jsem si to, protože jsem se ani na minutu nezastavil. A myslím si, že je to i jedna z věcí, která mi nakonec může pomoct. Ten tlak z toho, jak nebudu nic stíhat, mě posune dopředu a dám ze sebe to nejlepší, protože pojedu celý víkend i před ním naplno.“
Brno je podle mladého závodníka speciální hlavně v tom, že jede doma. „A je to jeden z těch takzvaně přírodních okruhů, nejsou tam asfaltové výletové zóny, ale asfalt, obrubáky, potom tráva a kačírek. Je to tak, jak motorsport vznikal, jak začínal. Jsou tam kopce nahoru, dolů, stadion, kde jsou tisíce diváků, je to specifický okruh,“ říká a v hlase je už cítit trochu očekávání.
A postupně se zlepšující jezdec to také potvrzuje. „Těším se hrozně moc, už začínám být trochu ve stresu. Jsem zrovna u počítače a řeším tady pasy a akce, co budu a nebudu dělat. Takže Brno pro mě začalo už v pondělí, ale je to super a těším se hrozně moc,“ končí rozhovor.