MS silničních motocyklů

Pole position unikla Salačovi o dvě setiny, v Maďarsku odstartuje z druhého místa


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Filip Salač byl v Maďarsku v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto2 stejně jako minulý týden v Itálii druhý. Druhá pole position v kariéře unikla českému motocyklovému jezdci o 24 tisícin sekundy.

Čtyřiadvacetiletý Salač potvrdil v Balaton Parku formu z minulých týdnů. Z první řady startoval v květnu i ve Francii, kde byl v kvalifikaci třetí. Minulý víkend v Mugellu dojel z druhého místa na startu v závodě pátý a zaznamenal nejlepší výsledek v sezoně.

Kvalifikaci na závod mistrovství světa vyhrál Salač dosud jednou v roce 2023 ve Velké ceně Portugalska. Dnes jezdci týmu OnlyFans American Racing k vítězství chybělo 24 tisícin, které ztratil na Španěla Izana Guevaru. První řadu zkompletoval Australan Senna Agius, jenž za Salačem ve vyrovnané kvalifikaci zaostal o 11 tisícin. Všech 17 klasifikovaných jezdců ve finále kvalifikace se vešlo do jedné sekundy.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Maďarska silničních motocyklů

Moto3: 1. Almansa 1:45,686, 2. Quiles -0,064, 3. Uriarte (všichni Šp./KTM) -0,637.

Moto2: 1. Guevara (Šp./Boscoscuro) 1:40,280, 2. Salač (ČR/Boscoscuro) -0,024, 3. Agius (Austr./Kalex) -0,035.

MotoGP:

Kvalifikace: 1. M. Márquez (Šp./Ducati) 1:36,785, 2. Acosta (Šp./KTM) -0,053, 3. Aldeguer (Šp./Ducati) -0,340.

15:00 sprint

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