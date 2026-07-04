Sprint i kvalifikaci na nedělní závod v Silverstonu vyhrál Antonelli

Sprint na Velké ceně Británie formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel Lewis Hamilton z Ferrari, třetí byl mistr světa Lando Norris z McLarenu. V kvalifikaci za italským jezdcem skončil druhý Charles Leclerc z Ferrari, sedminásobný šampion Hamilton byl třetí.
Antonelli do sprintu odstartoval z druhého místa a na první příčku se dostal v osmém kole, kdy předjel vítěze kvalifikace Hamiltona. Devatenáctiletý Ital nakonec vyhrál s náskokem 2,8 sekundy, třetí Norris už zaostal o deset sekund.
„Prvních deset kol s Lewisem byla zábava. Oba jsme jeli naplno, ale jakmile jsem se dostal do předjížděcího módu, přišla moje šance,“ řekl Antonelli. „Myslím, že ve čtvrté zatáčce při bránění vyplýtval boost, tak jsem si počkal a ve třinácté zaútočil,“ dodal.
„Už před sprintem jsem říkal, že bude těžké udržet Mercedes za sebou. A byla to pravda. Navíc zrovna byl protivítr, on přiletěl zezadu a já už s tím nemohl nic dělat,“ uvedl jednačtyřicetiletý Hamilton.
Díky prvnímu vítězství ve sprintu Antonelli navýšil svůj náskok v průběžném pořadí na 43 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem, který dnes skončil čtvrtý. Na třetí příčce je sedminásobný mistr světa Hamilton se ztrátou 47 bodů.
Pro pátou pole position v sezoně si Antonelli dojel s náskokem 175 tisícin před Leclercem, Hamilton na třetí příčce zaostal o čtyři desetiny. Až na šestém místě skončil Norris, hned za ním se umístil čtyřnásobný šampion Max Verstappen z Red Bulu.
„Byl jsem trochu nervózní, protože nerad jsem při posledním pokusu první na trati. Ale nakonec jsem zajel čisté kolo, přestože nás trochu trápil vítr,“ řekl Antonelli, který bude v neděli usilovat o šesté vítězství sezoně.
Leclerc byl s druhým místem spokojený. „Mám za sebou pár nepovedených závodů, takže je příjemné být zpátky. Strašně moc jsme se na to nadřeli, protože až teď do sebe všechno zapadlo,“ uvedl.
„Na Mercedes jsme dneska neměli rychlost, ale pomalu se k němu blížíme,“ řekl Hamilton. „Je dobře, že máme obě auta vpředu, tak snad nám to pomůže vymyslet dobrý plán,“ prohlásil.