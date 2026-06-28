V Rakousku triumfoval Russell, v pořadí šampionátu je už za Antonellim

Velkou cenu Rakouska formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhý na okruhu ve Spielbergu skončil Max Verstappen z domácího Red Bullu, třetí byl lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
Russell si pro druhý triumf v sezoně dojel po startu z pole position a v průběžném pořadí se posunul na druhé místo. Na kontě má 131 bodů a na Antonelliho ztrácí 40 bodů. Na třetí příčku se 125 body klesl Lewis Hamilton z Ferrari, jenž dnes skončil pátý.
Osmadvacetiletý Russell měl závod od začátku bez větších problémů pod kontrolou a navázal na triumf z úvodní Velké ceny sezony v Austrálii. Celkově si britský pilot ve formuli připsal sedmé vítězství.
„Být zase první je neskutečné. Čekal jsem na to docela dlouho, takže večer to oslavím,“ řekl Russell v televizním rozhovoru. „Musel jsem na to šlápnout a s tím přijdou i nějaké chyby. Proto jsem neustále hlídal časy, protože Kimi i Max byli velmi rychlí,“ dodal.
Verstappen byl na startu až pátý a nakonec za Russellem zaostal o 1,6 sekundy. Čtyřnásobný mistr světa si připsal nejlepší výsledek v sezoně, jeho dosavadním maximem byla třetí příčka z Kanady. V průběžné klasifikaci je sedmý.
„První kola byla super, pak už to bylo jen o práci s gumami. Zhruba polovinu závodu bylo auto super, ale pak přišlo pár problémů a já vypadl z tempa. Ale být druhý jen s takovou ztrátou je pro nás dobrá zpráva,“ uvedl Verstappen.
Antonelli se vrátil na pódium po nevydařené Velké ceně Katalánska, kde byl po sérii pěti výher až šestnáctý. V posledním kole v Rakousku mohl pomýšlet i na druhé místo, ale před Verstappena se už nedostal.
„Na začátku jsem jel špatně a ztratil jsem tři čtyři sekundy. Po výměně pneumatik jsem ale chytil tempo, ale už bylo pozdě. Jet o dvě tři kola déle, tak by to bylo ještě hodně zajímavé,“ prohlásil Antonelli.
Nedařilo se naopak jezdcům Ferrari. Vítěz předchozího závodu v Barceloně a sedminásobný mistr světa Hamilton byl pátý. Charles Leclerc musel stejně jako jeho týmový kolega třikrát do boxů a dojel až osmý.
Výsledky Velké ceny Rakouska formule 1
Výsledky Velké ceny Rakouska formule 1
1. Russell (Brit./Mercedes) 1:26:37,979, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,611, 3. Antonelli (It./Mercedes) -1,986, 4. Piastri (Austr./McLaren) -21,809, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) -26,393, 6. Hadjar (Fr./Red Bull) -29,399.
Průběžné pořadí MS (po 8 z 22 závodů): 1. Antonelli 171, 2. Russell 131, 3. Hamilton 125, 4. Piastri 80, 5. Norris (Brit./McLaren) 79, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) 79.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 302, 2. Ferrari 204, 3. McLaren 159, 4. Red Bull Racing 115, 5. Alpine 57, 6. Racing Bulls 44.