Solberg vede po druhé etapě Italskou rallye a drží šanci na titul

Do čela Italské rallye se po sobotní etapě dostal jeden z kandidátů na zisk titulu Švéd Oliver Solberg. Jezdec Toyoty vyhrál devátou i desátou rychlostní zkoušku a průběžné pořadí posledního závodu světového šampionátu v automobilových soutěžích vede o 33 sekund před Francouzem Sébastienem Ogierem. Brit Elfyn Evans, který má před Solbergem v čele seriálu náskok 21 bodů, je na Sardinii až pátý s více než dvouapůlminutovou ztrátou na čelo. Ve hře o celkový triumf zůstává i třetí Fin Sami Pajari.
Solberg po šesti měřených úsecích vystřídal v čele Belgičana Thierryho Neuvillea, který musel odstoupit. Přes půl minuty za Solbergem je druhý obhájce titulu Ogier. Devítinásobný mistr světa, který loni v Itálii vyhrál, tak může dál pomýšlet na jubilejní 70. dílčí vítězství. Ogierův krajan a předchůdce Sébastien Loeb jich nasbíral ještě o deset víc.
Na třetí místo se na Sardinii probojoval Pajari, jenž v MS zaostává za Evansem o 17 bodů. Na dalšího jezdce Toyoty Solberga má průběžně ztrátu přes minutu a půl. V neděli jsou na programu zbývající čtyři rychlostní zkoušky včetně power stage, za kterou se uděluje extra deset bodů.
Sedmatřicetiletý Evans skončil v předešlých šesti letech v celkovém hodnocení šampionátu pětkrát druhý. Několikrát měl sezonu výborně rozjetou, na titul ale nedosáhl. O premiérový triumf usilují i pětadvacetiletý Solberg a o rok mladší Pajari.
Výsledky Italské rallye po 2. etapě
Výsledky Italské rallye po 2. etapě
1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) 2:42:33,2, 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -33,6, 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -1:39,9, 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -2:32,0, 5. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -2:38,4, 6. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -5:43,9.