Italskou rallye vede Neuville, Evans ztrácí

Thierry Neuville vede po sedmi rychlostních zkouškách Italskou rallye. Vedoucí muž šampionátu Elfyn Evans je na Sardinii až šestý. Oba jeho konkurenti v boji o titul Oliver Solberg i Sami Pajari jsou po první etapě před ním.
Neuville se v posledním měřeném testu dne dostal do čela před Francouze Adriena Fourmauxe, před stájovým kolegou z Hyundaie vede o pouhé čtyři desetiny sekundy. Třetí je s nejrychlejší toyotou Solberg, jenž po vítězství v předchozí Chilské rallye vstoupil do posledního dílu MS jako třetí muž seriálu s mankem 21 bodů na Evanse.
Šanci na titul má rovněž Pajari, který na druhém místě hodnocení šampionátu zaostává za Evansem o 17 bodů. Na Sardinii je zatím pátý za devítinásobným světovým šampionem Sébastienem Ogierem, který obhajuje v Italské rallye prvenství.
V sobotu je na programu dalších šest měřených úseků, v neděli zbývající čtyři.