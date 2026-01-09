Martin Prokop ztratil v 6. etapě Rallye Dakar 18 minut na nejrychlejšího Násira Attíju z Kataru a vypadl z elitní desítky průběžného pořadí.
Šílený začátek etapy vyhodil Prokopa z první desítky
Účastníci 48. ročníku absolvovali 326 km dlouhou rychlostní zkoušku většinou v dunách, vedle toho je čekalo ještě téměř 600 km spojovacích úseků.
Pětinásobný vítěz slavné soutěže Attíja je novým lídrem kategorie, automobilový jezdec Prokop by měl být před sobotním dnem volna čtrnáctý. Na desátého Lucase Moraese ztrácí necelých osm minut.
Prokop do etapy odstartoval jako třetí a od počátku mírně ztrácel. Stejně jako v minulých dnech se potvrdilo, že je výhodnější útočit ze zadních pozic. Attíja se na trať vydal až jako patnáctý a dosavadního lídra Henka Lategana z JAR porazil téměř o deset minut. Aktuálně má vítěz 49 dakarských etap v čele náskok šest minut.
„Dnes šílený začátek. Hned na startu před námi přejelo civilní auto, já jsem se lekl, vyrazil jsem doprava, abych se mu vyhnul, ztratil jsem koncentraci, stopu a trefil jsem velbloudí trávu, která nás nakopla a málem jsme šli přes střechu. Dopadli jsme na stranu, zuli obě gumy a museli jsme je měnit,“ popsal Prokop na sociálních sítích hororový start do etapy.
Nepříjemný moment poznamenal i následně výkon české posádky. „Byli jsme otřesení a tempo bylo hrozné. Po 500 metrech jsme navíc byli bez dvou rezerv. Po 50 km nás dojel Mattias (Ekström), tak jsme se ho zkusili držet, jeli mu na kufru, což byla zábava. Hlavně jsme chytli trošku rytmus,“ řekl Prokop. Pak ho překvapilo tempo jezdců ze špičky. „Pár se nás sjelo a nechápu to jejich tempo. Už jsem si párkrát myslel, že jedu rychle, ale tohle bylo děs běs. Jsem rád, že jsme to nějak dali. Celkově smíšené pocity,“ dodal Prokop s tím, že už se těší na den volna.
Mezi motorkáři byl původně nejrychlejší obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie, ale následně dostal penalizaci šesti minut a klesl na třetí místo. Etapu tak vyhrál Američan Ricky Brabec, který v průběžném pořadí stáhl ztrátu na stále vedoucího Sanderse na 45 sekund. Nejlepším z Čechů byl dvaadvacátý Milan Engel, jenž za Sandersem zaostal o 33 minut. Jen o deset sekund pomalejší byl se zlomenými prsty na noze jedoucí Dušan Drdaj. Engel je průběžně 21.
„Etapa byla dlouhá, psychicky náročná. Jel jsem celou dobu sám, musel jsem to všechno odnavigovat. Neviděl jsem, jaké nasadit tempo. Neměl jsem s kým závodit. Ale všechno bylo OK s motorkou, snažil jsem se do toho dávat sílu,“ uvedl Engel. V závěru etapy se cítil dobře. „Jeli jsme přes písečné kopce a duny. Ke konci jsem našel rytmus a bylo to dobré, ale prostředek etapy jsem trpěl nejvíce,“ dodal.