Martin Michek stejně jako loni Dakar nedokončí. Ze slavné rallye český motocyklista znovu odstoupil ve 4. etapě. Tovární jezdec čínského výrobce Hoto byl po 3. etapě dvanáctý v kategorii, dnes měl ale technické problémy.
Michek znovu končí na Dakaru ve 4. etapě, nedojel ani Prokeš
Sedmatřicetiletý Michek startoval na Dakaru posedmé. V letech 2021 a 2024 obsadil celkově 10. místo a vyrovnal historické maximum Stanislava Zlocha z roku 1998.
Po úterní etapě si stěžoval na problémy s tlumiči, ale proč mu technika vypověděla službu, nevěděl. „Nevím, co přesně se stalo. Ale motorka zastavila, já spadl a nejde nastartovat. Asi se uvnitř něco porouchalo,“ uvedl Michek.
Pomohl alespoň čínskému týmovému kolegovi Chao-Jü Š', jehož motocykl se také zřejmě po pádu porouchal. Podle videa mu dal své navigační přístroje.
V rallye pokračují z českých motocyklistů již jen Martin Engel, Dušan Drdaj a David Pabiška. Po pádu skončil i Martin Prokeš., jenž byl po úterku na průběžné 44. pozici.
„Měl jsem pád na 180. kilometru, mám ohnutá řídítka, asi je proražená levá nádrž. Přiletěl vrtulník, jsem trochu otřesený a nechtějí mě nechat pokračovat. Musím na kontrolu,“ řekl Prokeš.