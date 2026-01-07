Motorsport

Michek znovu končí na Dakaru ve 4. etapě, nedojel ani Prokeš


Martin Michek stejně jako loni Dakar nedokončí. Ze slavné rallye český motocyklista znovu odstoupil ve 4. etapě. Tovární jezdec čínského výrobce Hoto byl po 3. etapě dvanáctý v kategorii, dnes měl ale technické problémy.

Sedmatřicetiletý Michek startoval na Dakaru posedmé. V letech 2021 a 2024 obsadil celkově 10. místo a vyrovnal historické maximum Stanislava Zlocha z roku 1998.

Po úterní etapě si stěžoval na problémy s tlumiči, ale proč mu technika vypověděla službu, nevěděl. „Nevím, co přesně se stalo. Ale motorka zastavila, já spadl a nejde nastartovat. Asi se uvnitř něco porouchalo,“ uvedl Michek.

Pomohl alespoň čínskému týmovému kolegovi Chao-Jü Š', jehož motocykl se také zřejmě po pádu porouchal. Podle videa mu dal své navigační přístroje.

V rallye pokračují z českých motocyklistů již jen Martin Engel, Dušan Drdaj a David Pabiška. Po pádu skončil i Martin Prokeš., jenž byl po úterku na průběžné 44. pozici.

„Měl jsem pád na 180. kilometru, mám ohnutá řídítka, asi je proražená levá nádrž. Přiletěl vrtulník, jsem trochu otřesený a nechtějí mě nechat pokračovat. Musím na kontrolu,“ řekl Prokeš.

