Macík si po vyhrané etapě na Dakaru upevnil vedení mezi kamiony, Prokop dojel třetí

Martin Macík ovládl 5. etapu Rallye Dakar a po druhém dílčím triumfu v letošním ročníku si upevnil vedení v kategorii kamionů, v níž útočí na třetí triumf za sebou. Martin Prokop zajel třetí čas v páté etapě a posunul se na 10. místo průběžného pořadí. Nejlepším českým motorkářem je průběžně jednadvacátý Milan Engel.
Prokop se po nevydařené středeční etapě, v níž doplatil i na nevýhodnou startovní pozici, letos potřetí prosadil na pomyslné stupně vítězů a vrátil se do hry o přední umístění. V čele je i nadále Jihoafričan Henk Lategan, na kterého Prokop ztrácí necelých dvacet minut. V páté etapě byl nejrychlejší Mitch Guthrie z USA.
Účastníci 48. ročníku rallye absolvovali druhou část maratonské etapy, před níž neměli k dispozici pomoc mechaniků a spali v poušti. Prokop zaostal po 371 km rychlostní zkoušky za Guthriem o 2:14 minuty. Američanovi k dílčímu triumfu pomohla i penalizace 70 sekund nakonec druhého Španěla Naniho Romy. Až za Prokopem skončili pětinásobný vítěz Násir Attíja z Kataru, legendární Španěl Carlos Sainz nebo Sébastien Loeb.
„Byl to mazec, obě dvě části maratonské etapy. Prvních sto kilometrů bylo utrpení, pak to chytlo trošku lepší tempo a bylo to občas hezké svezení, občas rozbíječka. Snažili jsme se jet normálně a vůbec nevím, jestli tempo bylo dost, nebo málo,“ řekl Prokop na sociálních sítích. Ocenil práci navigátora Viktora Chytky. „Byl perfektní. Ve velkých rychlostech se měnila údolí, moc změn směru a jen jednou jsme se vraceli pro kontrolní bod,“ dodal jezdec Orlen Jipocar týmu.
Macík navázal na vítězství ve středeční etapě, druhého Nizozemce Kaye Huzinka porazil o 4:18 minuty, Aleš Loprais byl o minutu pomalejší a zajel čtvrtý čas. V průběžném pořadí je třetí, na Macíka už ale ztrácí téměř hodinu. Lopraisův výsledek zhoršila penalizace 20 minut, kterou dostal po předchozí etapě.
„Tomu se říká maraton za všechny prachy, byly to dvě opravdu náročné etapy. Dneska to byla vypalovačka. Je to hezky rozjeté, ale nejsme ještě ani v půlce,“ řekl Macík a ocenil výkony navigátora Františka Tomáška a mechanika Davida Švandy. Zároveň naznačil, že může dostat dodatečnou penalizaci za překročení rychlostních limitů.
Mezi motocyklisty byl nejrychlejší Argentinec Luciano Benavides, do čela celkového hodnocení se vrátil obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie. Milan Engel zajel 17. čas a posunul se na 21. místo průběžně. Od elitní dvacítky jej dělí deset minut.
Rallye Dakar – 5. etapa:
Úla – Háil (414 km celkově/371 km rychlostní zkouška):
Automobily (kategorie Ultimate): 1. Guthrie, Walch (USA/Ford) 3:54:46, 2. Roma, Haro (Šp./Ford) -1:06, 3. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -2:14, ...33. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -29:55, 45. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -42:44.
Průběžné pořadí: 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) 20:36:44, 2. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) -3:17, 3. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) -5:38, ...10. Prokop, Chytka -19:55, 35. Trněný, Pritzl -4:13:22, 51. Zapletal, Sýkora -7:50:22.
Motocykly: 1. Benavides (Arg./KTM) 4:05:16, 2. Cornejo (Chile/Hero) -3:51, 3. Sanders (Austr./KTM) -5:50, ...17. Engel (ČR/Kove) -28:37, 31. Drdaj -50:07, 36. Pabiška (oba ČR/KTM) -59:33.
Průběžné pořadí: 1. Sanders 20:58:10, 2. Brabec (USA/Honda) -2:02, 3. Benavides -5:55, ...21. Engel -3:34:39, 29. Drdaj -4:31:33, 39. Pabiška -6:04:32.
Kamiony: 1. Macík (ČR/MM Technology Iveco) 4:29:26, 2. K. Huzink (Niz./Renault) -4:18, 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) -5:01, 4. Loprais -5:23, ...9. Valtr (oba ČR/Iveco) -36:59, 10. Poslední (ČR/Tatra) -47:42.
Průběžné pořadí: 1. Macík 23:41:03, 2. Mitchel van den Brink -9:29, 3. Loprais -55:25, ...7. Valtr -45:34, 10. Poslední -8:44:44.