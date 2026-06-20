Salačovi vyšel v Brně i třetí trénink. Vyhrál ho v traťovém rekordu

Filip Salač pokračuje v povedených výkonech na Masarykově okruhu v Brně. Ve třetím tréninku na Velkou cenu České republiky zajel nejrychlejší čas. Navíc ním překonal dosavadní traťový rekord v Moto2 a vylepšil ho na 1:57,978.
Salač, hájící barvy týmu OnlyFans American Racing, navázal na vydařené výsledky z pátku, kdy byl druhý v prvním i druhém tréninku.
„Užil jsem si to. Při prvním výjezdu jsem jel na použitých pneumatikách a stíhal jsem Ortolovi, který jel na nových. Troufnu si říct, že tempo, co jsme měli, bylo nejrychlejší. Už v ten moment jsem věděl, že trénink vyhraju,“ uvedl Salač pro Nova Sport.
Před druhým výjezdem na trať byl optimistický. „Říkal jsem: Dám tam 1:57 a přijedu zpátky. Takový ty vtípky. Věřil jsem, že se to stane, a nakonec to bylo super, povedl se traťový rekord. První člověk na světě na Moto2 pod 1:58,“ radoval se Salač.
Druhý muž z předešlé Velké ceny v Maďarsku si ale uvědomoval, že dnes dopoledne byly na Masarykově okruhu lepší podmínky než v pátek. Odpoledne se zase zhorší, neboť bude ještě větší teplo. „Určitě mi to ale pomůže na sebevědomí. Čas jsem zajel sám a nepotřeboval jsem se za nikým vytáhnout,“ dodal Salač. Radost měl i z toho, že druhý byl v tréninku týmový kolega Joe Roberts z USA.
O postavení na startu nedělního hlavního závodu, ve kterém chce rodák z Mladé Boleslavi útočit na vítězství, rozhodnou výsledky odpolední kvalifikace. Salač v pátek postoupil přímo do druhé části.