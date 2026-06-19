Salač zahájil brněnský víkend druhým místem v tréninku

Motocyklový jezdec Filip Salač vstoupil do domácí Velké ceny České republiky v Brně druhým místem v úvodním tréninku kategorie Moto2. Jediný český účastník mistrovství světa nestačil pouze na lídra průběžného pořadí seriálu Manuela Gonzáleze ze Španělska, za kterým zaostal o 136 tisíciny sekundy.
Čtyřiadvacetiletý Salač hájící barvy týmu OnlyFans American Racing se držel v popředí výsledkové listiny od začátku čtyřicetiminutového tréninku. Hned několikrát se objevil i na čele, nakonec ale zajel druhý čas.
„První trénink byl super. Hned od prvního kola jsem si to užíval. Zajel jsem čas 1:59,5, což bylo hodně slušné. Potom jsem pocítil, že horko, které o víkendu bude, asi bude můj největší nepřítel,“ uvedl Salač pro Nova Sport.
Vysoké teploty měly podle jeho slov vliv na přilnavost pneumatik. „Jakmile se gumy začnou přehřívat, tak je opravdu těžké zůstat ve stabilním tempu. To je věc, na které musíme nejvíce zapracovat,“ doplnil s tím, že jednou měl problém s plynem a málem upadl. „Nejlepší čas jsem zajel v pátém kole, což je super. Myslím si, že jsem připravený. Jenom doladíme pár detailů a máme na to jet vepředu,“ dodal.
Rodáka z Mladé Boleslavi dnes stejně jako další jezdce kategorie Moto2 čeká ještě druhý trénink, který je na programu od 14:05.