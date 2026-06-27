Salačova série startů z první řady skončila v Assenu

V kvalifikaci na Velkou cenu Nizozemska Filip Salač nenavázal na vynikající výkony z posledních týdnů a do nedělního závodu Moto2 odstartuje ze čtvrté řady. Bronzový muž z předchozí Grand Prix na domácím okruhu v Brně v kvalifikaci v Assenu obsadil 11. místo. Za nejrychlejším Davidem Alonsem z Kolumbie zaostal jezdec týmu OnlyFans American Racing o čtyři desetiny sekundy.
V kvalifikaci na Velkou cenu Nizozemska Filip Salač nenavázal na vynikající výkony z posledních týdnů a do nedělního závodu Moto2 odstartuje ze čtvrté řady. Bronzový muž z předchozí Grand Prix na domácím okruhu v Brně v kvalifikaci v Assenu obsadil 11. místo. Za nejrychlejším Davidem Alonsem z Kolumbie zaostal jezdec týmu OnlyFans American Racing o čtyři desetiny sekundy.
Salačovi skončila série tří závodů se starty z první řady. Minulý týden v Brně byl v kvalifikaci druhý stejně jako předtím v Maďarsku, kde nakonec slavil druhé místo i v závodě, a také v Itálii, kde dojel pátý. Postavení v první řadě na roštu vybojoval v této sezoně i v květnu ve Francii, kde startoval ze třetí příčky a obsadil deváté místo.
Sprint královské třídy MotoGP podruhé v sezoně vyhrál Španěl Raúl Fernández, který po startu ze čtvrté pozice navázal na triumf z Itálie z konce května. Zvítězil před Japoncem Aiem Ogurou, společně na apriliích oslavili double amerického netovárního týmu SuperFile Trackhouse. Třetí skončil Ital Fabio Di Giannantonio na ducati.
Vítěz kvalifikace Jorge Martín ze Španělska projel cílem pátý, lídr šampionátu Marco Bezzecchi z Itálie byl čtvrtý a v průběžném pořadí zvýšil na Martína náskok o jeden bod na devět. Mistr světa Marc Márquez, který bude v neděli v Assenu usilovat o třetí vítězství za sebou po triumfech v Maďarsku a Česku, byl klasifikován na šestém místě.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska silničních motocyklů v Assenu
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska silničních motocyklů v Assenu
Moto3:
1. Quiles (Šp./KTM) 1:40,13, 2. Kelso (Austr./Honda) -0,025, 3. B. Uriarte (Šp./KTM) -0,300.
Moto2:
1. Alonso (Kol./Kalex) 1:35,23, 2. Ferrandez -0,171, 3. Guevara (oba Šp./Boscoscuro) -0,190, .. 11. Salač (ČR/Kalex) -0,400.
MotoGP:
Kvalifikace: 1. Martín (Šp./Aprilia) 1:30,812, 2. Ogura (Jap./Aprilia) -0,011, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) -0,033
Sprint: 1. R. Fernández (Šp./Aprilia) 20:05,310, 2. Ogura -0,362, 3. Giannantonio (It./Ducati) -1,131
Průběžné pořadí: 1. Bezzecchi 186, 2. Martín (Šp./Aprilia) 177, 3. Di Giannantonio 164, 4. M. Márquez (Šp./Ducati) 144, 5. Ogura 143, 6. Acosta (Šp./KTM) 133.