V Brně můžu klidně vyhrát, věří si Salač

Jediný domácí jezdec v elitní společnosti v seriálu motocyklového mistrovství světa Filip Salač už je v Brně a připravuje se na víkendovou Grand Prix České republiky. Povzbuzený druhým místem z předchozí Velké ceny Maďarska řekl, že má životní formu a je reálné, aby na Masarykově okruhu vyhrál.
Salačova forma před závodem roku před vlastními fanoušky graduje. Čtyřiadvacetiletý jezdec má v MS pět pódiových umístění, vyhrát se mu ale ještě nikdy nepodařilo. Před Maďarskem se mu dařilo i v Itálii, kde skončil pátý.
„Vím, že formu mám dobrou a je reálné tady vyhrát. Není to o tom, že bych na sebe dával nějaký velký tlak, ale je to realita, kterou cítím. Musím říct, že největší tlak ode mě odešel před 14 dny. Mám čistou hlavu a jdu si to užít,“ připomněl Salač druhé místo z Balaton Parku.
Na stupně vítězů v Brně v minulosti vystoupali jeho předchůdci Lukáš Pešek (2007) a Jakub Kornfeil (2018). „Viděl jsem to, nosím to v hlavě a je to na mé listině přání. Budu o to bojovat, a jestli se to splní letos, budu to brát všemi deseti,“ řekl.
Salač už se přesunul do Brna a své jméno slyší ze všech koutů Velké ceny a města. Sám ale říká, že to s ním nic zásadního nedělá: „Přijde mi divné, že ještě nervózní nejsem. Už se těším na pátek, kdy sednu na motorku, odjedu první kolo. Zatím jsem ale v pohodě a myslím si, že to bude dobrý víkend.“
Už aby se závodilo
Další porce povinností ho však ještě čeká. „Poskytnu asi dalších tisíc rozhovorů, představíme novou helmu s novým designem, projdu si trať, půjdu do fanzóny v centru Brna a pak už konečně začneme závodit,“ těší se devátý muž celkového pořadí Moto2 na den, kdy se mediální a komerční povinnosti změní na čistě závodní.
Co se týče technické stránky, věří mechanikům svého týmu OnlyFans American Racing. „Motorka by měla být nastavena dobře a věřím, že vše bude fungovat tak, jak má. Letos je závod o dva měsíce dříve než loni, takže jsem tady v Brně nestrávil tolik času, ale stejně budu mít oproti dalším jezdcům výhodu,“ připomněl Salač změnu termínu z dříve zažitého konce srpna na konec června.
Sauna jako trénink
S tím souvisí i počasí. Předpověď na víkend slibuje až tropické teploty, ale ani to nevyvádí Salače z míry. „Včera jsem si dal saunu, abych se přizpůsobil. Brno není tak fyzicky náročné, ale bude to péct hlavně na dlouhých rovinkách. Profil mi sedí, mám rád esíčka a změny směru, věřím, že mi to sedne a bude to celkově dobré,“ doufá.
Pořadatelé představili novou trofej a Salač si ji prohlédl. „Pověrčivý jsem, trofej jsem viděl, je krásná, a kdyby v neděli přibyla na poličku do obýváku, určitě by tam seděla,“ řekl.