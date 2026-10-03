Motorsport

Salač v kvalifikaci v Motegi upadl, přesto skončil druhý


3. 10. 2026Aktualizovánopřed 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Netradiční kvalifikace pro FIlipa Salače. Český jezdec odstartuje do Velké ceny Japonska Moto2 z druhého místa, přestože kvůli pádu v kvalifikaci odjel jen dvě měřená kola. Porazil ho pouze Španěl Izan Guevara.

Salačovi v první zatáčce podklouzlo přední kolo a skončil v kačírku na zemi. Na trať se jezdec stáje OnlyFans American Racing vrátil asi tři minuty před koncem kvalifikace a i když stihl jen dvě kola, časem 1:46,902 si zajistil druhé místo na startu.

Nestačil pouze na Guevaru, za kterým skončil druhý i před dvěma týdny ve Velké ceně Rakouska. Za druhým mužem průběžného pořadí šampionátu, který zajel traťový rekord, čtyřiadvacetiletý český jezdec zaostal o 51 tisícin sekundy.

Salač do Japonska přijel jako sedmý jezdec průběžného pořadí a potvrdil, že v druhé polovině sezony se mu daří. V srpnu v Silverstonu oslavil první výhru v Moto2 a k druhému místu v Rakousku přidal i vítězství v kvalifikaci.

Sprint MotoGP vyhrál Španěl Marc Márquez. Druhý za sedminásobným mistrem světa původně dojel vítěz kvalifikace na nedělní závod a lídr šampionátu Jorge Martín, ale po trestu za porušení traťových limitů klesnul na třetí příčku a před něj se posunul Brazilec Diogo Moreira.

Martín, který si v kvalifikaci dojel pro pole position pro nedělní Velkou cenu v traťovém rekordu, má v čele pořadí MS náskok sedmi bodů před Marcem Márquezem. Ital Marco Bezzecchi na třetí příčce už zaostává o 45 bodů.

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