Salač odstartuje v Aragonii ze čtvrté řady, Bezzecchi vyhrál v rekordu kvalifikaci MotoGP

Ze čtvrté řady vyrazí v neděli Filip Salač do Velké ceny Aragonie Moto2. Český jezdec, vítěz předchozího závodu světového šampionátu v Silverstonu, dojel v Alcaňizu desátý v kvalifikaci Moto2. Marco Bezzecchi zvítězil v kvalifikaci MotoGP na Velkou cenu Aragonie. Výhru vynesl továrnímu jezdci Aprilie rekordní čas na okruhu v Alcaňizu, kde se jako první s výkonem 1:44,962 dostal pod hranici minuty a 45 vteřin. Za ním skončil Marc Márquez, který útočil na třetí pole position na zdejší trati v řadě.
Tři týdny po životním triumfu v Británii obsadil Salač v pátečním tréninku 15. místo a musel nastoupit už do první části kvalifikace. V té byl druhý za týmovým kolegou Joem Robertsem a postoupil do dalších jízd, v boji o pole position pak ztratil na nejrychlejšího Alonsa Lópeze ze Španělska 535 tisícin sekundy.
Španělský úřadující mistr světa Márquez, který GP v Aragonii vyhrál už sedmkrát, za Bezzecchim zaostal o 89 tisícin a odstartuje ze druhého místa. První řadu na startovním roštu doplní Márquezův bratr Álex.
Vítěznou sérii v Aragonii udržel Marc Márquez ve sprintu, který vyhrál potřetí v řadě. Ve zkráceném závodu na 11 kol triumfoval před Álexem, Bezzecchi se tentokrát musel spokojit se třetím místem. V celkovém pořadí šampionátu se Marc Márquez posunul na třetí místo a ztrátu na vedoucího krajana Jorgeho Martína snížil na 33 bodů. Za druhým Bezzecchim zaostává o čtyři body.
Kvalifikace na Velkou cenu Aragonie:
Kvalifikace na Velkou cenu Aragonie:
Moto3: 1. Almansa (Šp./KTM) 1:56,347, 2. Morelli (Arg./KTM) –0,033, 3. Quiles (Šp./KTM) –0,043.
Moto2: 1. López (Šp./Kalex) 1:49,405, 2. Guevara (Šp./Boscosuro) –0,179, 3. Holgado (Šp./Kalex) –0,229, ...10. Salač (ČR/Kalex) -0,535.
MotoGP:
Kvalifikace: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 1:44,962, 2. M. Márquez -0,089, 3. Á. Márquez (oba Šp./Ducati) –0,299.
Sprint: 1. M. Márquez 19:37,990, 2. Á. Márquez –1,140, 3. Bezzecchi –2,089.
Průběžné pořadí MS: 1. Martín (Šp./Aprilia) 245, 2. Bezzecchi 216, 3. M. Márquez 212, 4. Ogura (Jap./Aprilia) 203, 5. Di Giannantonio (It./Ducati) 199, 6. R. Fernández (Šp./Aprilia) 186.