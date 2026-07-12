Salač posedmé za sebou dojel v první desítce, na Sachsenringu byl sedmý

Filip Salač dojel ve Velké ceně Německa ve třídě Moto2 po startu z 15. místa sedmý a posedmé za sebou se prosadil do nejlepší desítky. Na Sachsenringu zvítězil Iván Ortolá, který v závěru odrazil útok krajana Daniela Holgada. Závod MotoGP ovládl už podesáté Španěl Marc Márquez.
Čtyřiadvacetiletý Salač startoval až z páté řady, dokázal se však posouvat vpřed. V polovině závodu na 25 kol byl už jedenáctý a po pádu Kolumbijce Davida Alonsa pak ještě předjel další tři soupeře.
Závod na Sachsenringu označil za stíhací jízdu s řadou předjížděcích manévrů. „Jakmile jsem někoho dojel, tak jsem hned předjížděl, což bylo určitě pozitivní. Byly tam jeden nebo dva pády, jestli se nepletu, ale zbytek jsem si vybojoval sám. Škoda na konci, že jsem ještě nedal toho (lídra MS Manuela) Gonzáleze na šesté místo, ale hlavně škoda té včerejší kvalifikace,“ řekl.
Po druhém místě v Maďarsku a třetím v české Grand Prix na Masarykově okruhu v Brně byl Salač minule v Nizozemsku osmý. V šampionátu nyní bodoval poosmé za sebou a v průběžném pořadí Moto2 udržel osmé místo.
Královskou kubaturu MotoGP ovládl v Německu už podesáté Španěl Marc Márquez, úřadující mistr světa navíc v sobotu vyhrál i sprint. Jeho bratr Álex v devátém kole upadl, pro druhé místo si tak s dvousekundovým odstupem dojel vítěz předchozího závodu v Assenu Ai Ogura z Japonska. Prvenství v šampionátu MotoGP udržel další španělský jezdec Jorge Martín, jenž dnes skončil pátý. Ogura je za ním už druhý, ztrácí 14 bodů, o další čtyři body zpět je „saský král“ Márquez.
V kategorii Moto3 sice španělský lídr šampionátu Maximo Quiles těsně prohrál s krajanem Brianem Uriartem, ale v čele průběžného pořadí má v polovině sezony už více než stobodový náskok.
Výsledky Velké ceny Německa silničních motocyklů na Sachsenringu
Výsledky Velké ceny Německa silničních motocyklů na Sachsenringu
Moto3:
1. B. Uriarte 33:02,694, 2. Quiles (oba Šp./KTM) -0,063, 3. Bertelle (It./KTM) -5,053, 4. Morelli (Arg./KTM) -5,060, 5. Salmela (Fin./KTM) -5,139, 6. A. Fernández (Šp./Honda) -8,626.
Průběžné pořadí (po 11 z 22 závodů): 1. Quiles 231, 2. B. Uriarte 127, 3. Carpe (Šp./KTM) 126, 4. Morelli 115, 5. 5. Almansa (Šp./KTM) 109, 6. Pratama (Indon./Honda) 90.
Moto2:
1. Ortolá 35:00,119, 2. Holgado (oba Šp./Kalex) -0,614, 3. Guevara (Šp./Boscoscuro) -3,229, 4. Agius (Austr./Kalex) -7,430, 5. Furusato (Jap./Kalex) -7,489, 6. González (Šp./Kalex) -9,460, 7. Salač (ČR/Kalex) -9,725.
Průběžné pořadí (po 11 z 22 závodů): 1. González 195,5, 2. Guevara 144, 3. Agius 136, 4. Alonso (Kol./Kalex) 116, 5. Holgado 115, 6. Ortolá 113,5, .. 8. Salač 83.
MotoGP:
1. M. Márquez (Šp./Ducati) 40:53,148, 2. Ogura (Jap./Aprilia) -1,996, 3. R. Fernández (Šp./Aprilia) -5,104, 4. Acosta (Šp./KTM) -7,684, 5. Martín (Šp./Aprilia) -11,372, 6. Bagnaia (It./Ducati) -11,495.
Průběžné pořadí (po 11 z 22 závodů): 1. Martín 208, 2. Ogura 194, 3. M. Márquez 190, 4. Bezzecchi (It./Aprilia) 186, 5. Di Giannantonio (It./Ducati) 184, 6. R. Fernández 159.