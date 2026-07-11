Salač odstartuje na Sachsenringu z páté řady, Bezzecchi si zlomil klíční kost

Zlomenou klíční kostí skončila pro italského motocyklistu Marca Bezzecchiho kvalifikace na Sachsenringu. Před Velkou cenou Německa byl druhý v průběžném pořadí MotoGP, ale místo útoku na další body přeletěl v sedmé zatáčce přes řídítka a po tvrdém dopadu si způsobil frakturu vyžadující operaci. Filip Salač se v kategorii Moto2 kvalifikoval do nedělního závodu patnáctým časem.
Čtyřiadvacetiletý Salač byl v pátečním tréninku na Sachsenringu šestý a zajistil si přímý postup do druhé části kvalifikace pro nejlepších 18 jezdců. V ní zajel jediný český účastník MS o 864 tisícin sekundy pomalejší čas než nejrychlejší Španěl Iván Ortolá.
Smůla Marca Bezzecchiho provází i během další zastávky seriálu mistrovství světa. Po skvělém začátku sezony přišly nedokončené závody v Maďarsku a Nizozemsku, mezitím na Grand Prix ČR v Brně nemohl startovat po napadení traťového maršála. Před více než měsícem přitom Ital pořadí MS vedl s ohromným náskokem.
Kvalifikaci královské kubatury na Sachsenringu vyhrál Španěl Marc Márquez v traťovém rekordu před bratrem Álexem. Jezdce MotoGP čeká od 15 hodin ještě sprint.
Kvalifikace na Velkou cenu Německa silničních motocyklů
Kvalifikace na Velkou cenu Německa silničních motocyklů
Moto3: 1. Uriarte (Šp./KTM) 1:24,880, 2. Morelli (Arg./KTM) -0,024, 3. Danish (Malaj./KTM) -0,029.
Moto2: 1. Ortolá 1:21,493, 2. González (oba Šp./Kalex) -0,038, 3. Guevara (Šp./Boscoscuro) -0,178, ...15. Salač (ČR/Kalex) -0,864.
MotoGP: 1. M. Márquez 1:19,041, 2. A. Márquez (oba Šp./Ducati) -0,061, 3. di Giannantonio (It./Ducati) -0,147.