Salač obsadil ve zkráceném závodě Moto2 v Le Mans deváté místo, v MotoGP se radoval Martín

Po startu z třetí příčky dojel Filip Salač ve zkrácené Velké ceně Francie Moto2 v Le Mans na deváté pozici a zaznamenal nejlepší umístění v sezoně. Zvítězil Izan Guevara ze Španělska, na nějž navázal krajan Jorge Martín v královské třídě MotoGP.
Salač do závodu, který byl kvůli mokré trati zkrácen na 14 kol, dobře odstartoval a držel se v čele. Pak však havaroval Jorge Navarro a byly vyvěšeny červené vlajky. Následný restart, po němž se už jelo jen na devět kol, se českému jezdci nepovedl.
Hned v první zatáčce po souboji se Sennou Agiusem z Austrálie vyjel Salač z trati a propadl se na třinácté místo. Nakonec vybojoval devátou příčku, která je pro člena stáje OnlyFans American Racing nejlepším výsledkem od osmé pozice loni v srpnu v Maďarsku.
„První start mi vyšel a měl jsem našlápnuto na pódium. Teď se cítím strašně, jsem totálně vytočenej. Nevím, co je tohle za kategorii, že tady musí být v každém závodě červená vlajka,“ zlobil se Salač v rozhovoru pro televizní stanici Nova Sport.
„Po restartu jsem se propadl, tak jsem to chtěl trochu podržet, ale zkřížili jsme si cestu s Agiusem. Vyletěl jsem ven a čekal jsem stejný pád jako v pátečním tréninku, ale ustál jsem to. Jede se ale na desetiny a to už takhle nic nedoženete,“ dodal Salač.
Do cíle dojel se ztrátou devíti sekund na Guevaru, který zvítězil před krajany Manuelem Gonzálezem a Ivánem Ortolou. V průběžném pořadí je čtyřiadvacetiletý Čech s deseti body na 16. pozici, vede González o 9,5 bodu před Guevarou.
Martín navázal v MotoGP na sobotní triumf ve sprintu. Španělský jezdec se dočkal prvního vítězství v hlavním závodě od září 2024, kdy na konci sezony získal titul mistra světa.
Pro deváté vítězství v MotoGP si Martín dojel s půlsekundovým náskokem před Marcem Bezzecchim z Itálie. Třetí byl Ai Ogura z Japonska a poprvé se v královské třídě umístil na pódiu. V čele průběžného pořadí je Bezzecchi s náskokem jediného bodu před Martínem.
Výsledky Velké ceny Francie silničních motocyklů
Moto3: 1. Quiles (Šp./KTM) 24:41,640, 2. A. Fernández (Šp./Honda) -1,888, 3. Bertelle (It./KTM) -4,227, 4. Pratama (Indon./Honda) -7,659, 5. Esteban (Šp./KTM) -10,916, 6. Pini (It./Honda) -17,707.
Průběžné pořadí (po 5 z 22 závodů): 1. Quiles 115, 2. A. Fernández 69, 3. Carpe (Šp./KTM) 53, 4. Perrone (Arg./KTM) 52, 5. Pratama 50, 6. Morelli (Arg./KTM) 48
Moto2: 1. Guevara (Šp./Boscoscuro) 14:14,987, 2. González (Šp./Kalex) -0,566, 3. Ortolá (Šp./Boscoscuro) -2,969, 4. A. López (Šp./Kalex) -3,949, 5. Alonso (Kol./Kalex) -5,165, 6. Vietti (It./Boscoscuro) -6,011, ...9. Salač (Kalex) -9,112.
Průběžné pořadí (po 5 z 22 závodů): 1. González 79,5, 2. Guevara 70, 3. Agius (Austr./Kalex) 59, 4. Vietti 53, 5. Alonso 48, 6. Holgado (Šp./Kalex) 43, ...16. Salač 10.
MotoGP: 1. Martín (Šp./Aprilia) 41:18,00, 2. Bezzecchi (It./Aprilia) -0,477, 3. Ogura (Jap./Aprilia) -0,874, 4. Di Giannantonio (It./Ducati) -2,851, 5. Acosta (Šp./KTM) -2,991, 6. Quartararo (Fr./Yamaha) -7,756.
Průběžné pořadí (po 5 z 22 závodů): 1. Bezzecchi 128, 2. Martín 127, 3. Di Giannantonio 84, 4. Acosta 83, 5. Ogura 67, 6. R. Fernández (Šp./Aprilia) 62.