Motorsport

Počtvrté z první řady: Salač si v kvalifikaci v Le Mans vyjel třetí místo


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Filip Salač odstartuje do nedělní Velké ceny Francie v Le Mans z první řady. V kvalifikaci Moto2 byl třetí, lepší byli pouze Španělé Izan Guevara a Daniel Holgado. Mistr světa MotoGP Marc Márquez si při pádu ve sprintu zlomil nohu a přijde o nedělní závod i následující Velkou cenu Katalánska.

Nejlepší kvalifikační výsledek od října 2023, kdy si v Indonésii rovněž vyjel třetí příčku, si Salač zajistil až posledním pokusem. S časem 1:34,02 za Guevarou zaostal o desetinu sekundy, na Holgada na druhé příčce ztratil 24 tisícin.

Čtyřiadvacetiletý Salač v kategorii Moto2 odstartuje z první řady počtvrté v kariéře. Jeho nejlepším výsledkem je pole position z Velké ceny Portugalska 2023, ve stejném roce byl ještě třetí v Austinu.

Český jezdec stáje OnlyFans American Racing potvrdil, že na okruhu v Le Mans se mu daří. V roce 2021 tam skončil druhý v závodě Moto3 a před třemi roky tento výsledek zopakoval v Moto2.

Kvalifikaci MotoGP vyhrál Francesco Bagnaia s těsným náskokem 12 tisícin před obhájcem titulu Marcem Márquezem ze Španělska. Třetí skončil lídr průběžného pořadí šampionátu Ital Marco Bezzecchi.

Sprint královské třídy následně vyhrál Jorge Martín před Bagnaiou a Bezzecchim. Španělský jezdec ovládl už 18. zkrácený závod v kariéře, čímž se postaral o nový rekord. Dosud se o maximum dělil s Marcem Márquezem, který po pádu sprint nedokončil.

Sedminásobný šampion MotoGP si při nehodě zlomil kost v pravém nártu a přijde o nedělní závod i Velkou cenu Katalánska, která je na programu za týden. Večer odletí do Madridu, kde se podrobí operaci, uvedl tým Ducati v prohlášení.

Pro Márqueze to je další komplikace po nevydařeném úvodu sezony, ve které v dosavadních čtyřech závodech ještě ani jednou nebyl na pódiu. V průběžném pořadí je pátý se ztrátou 51 bodů na Bezzecchiho. Vítěz sprintu Martín je o šest bodů druhý.

Výsledky sprintu a kvalifikace na Velkou cenu Francie v Le Mans

MotoGP:
1. Bagnaia (It./Ducati) 1:29,634, 2. M. Márquez (Šp./Ducati) -0,012, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) -0,023.
Sprint: 1. Martín (Šp./Aprilia) 19:46,830, 2. Bagnaia -1,107, 3. Bezzecchi -2,786.
Průběžné pořadí: 1. Bezzecchi 108, 2. Martín 102, 3. Acosta (Šp./KTM) 72, 4. Di Giannantonio (It./Ducati) 71, 5. M. Márquez 57, 6. Á. Márquez (Šp./Ducati) 55.

Moto2:
1. Guevara (Šp./Boscoscuro) 1:33,910, 2. Holgado (Šp./Kalex) -0,086, 3. Salač (ČR/Kalex) -0,110.

Moto3:
1. A. Fernández (Šp./Honda) 1:40,044, 2. Quiles (Šp./KTM) -0,140, 3. Kelso (Austr./Honda) -0,160.

Přečtěte si také

Salač si v Jerezu dojel pro nejlepší výsledek sezony

26. 4. 2026

Salač si v Jerezu dojel pro nejlepší výsledek sezony

Když jsem viděl ten pád, chtělo se mi brečet, vzpomíná Salač

14. 4. 2026

Když jsem viděl ten pád, chtělo se mi brečet, vzpomíná Salač
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.