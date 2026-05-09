Počtvrté z první řady: Salač si v kvalifikaci v Le Mans vyjel třetí místo

Filip Salač odstartuje do nedělní Velké ceny Francie v Le Mans z první řady. V kvalifikaci Moto2 byl třetí, lepší byli pouze Španělé Izan Guevara a Daniel Holgado. Mistr světa MotoGP Marc Márquez si při pádu ve sprintu zlomil nohu a přijde o nedělní závod i následující Velkou cenu Katalánska.
Nejlepší kvalifikační výsledek od října 2023, kdy si v Indonésii rovněž vyjel třetí příčku, si Salač zajistil až posledním pokusem. S časem 1:34,02 za Guevarou zaostal o desetinu sekundy, na Holgada na druhé příčce ztratil 24 tisícin.
Čtyřiadvacetiletý Salač v kategorii Moto2 odstartuje z první řady počtvrté v kariéře. Jeho nejlepším výsledkem je pole position z Velké ceny Portugalska 2023, ve stejném roce byl ještě třetí v Austinu.
Český jezdec stáje OnlyFans American Racing potvrdil, že na okruhu v Le Mans se mu daří. V roce 2021 tam skončil druhý v závodě Moto3 a před třemi roky tento výsledek zopakoval v Moto2.
Kvalifikaci MotoGP vyhrál Francesco Bagnaia s těsným náskokem 12 tisícin před obhájcem titulu Marcem Márquezem ze Španělska. Třetí skončil lídr průběžného pořadí šampionátu Ital Marco Bezzecchi.
Sprint královské třídy následně vyhrál Jorge Martín před Bagnaiou a Bezzecchim. Španělský jezdec ovládl už 18. zkrácený závod v kariéře, čímž se postaral o nový rekord. Dosud se o maximum dělil s Marcem Márquezem, který po pádu sprint nedokončil.
Sedminásobný šampion MotoGP si při nehodě zlomil kost v pravém nártu a přijde o nedělní závod i Velkou cenu Katalánska, která je na programu za týden. Večer odletí do Madridu, kde se podrobí operaci, uvedl tým Ducati v prohlášení.
Pro Márqueze to je další komplikace po nevydařeném úvodu sezony, ve které v dosavadních čtyřech závodech ještě ani jednou nebyl na pódiu. V průběžném pořadí je pátý se ztrátou 51 bodů na Bezzecchiho. Vítěz sprintu Martín je o šest bodů druhý.
Výsledky sprintu a kvalifikace na Velkou cenu Francie v Le Mans
MotoGP:
1. Bagnaia (It./Ducati) 1:29,634, 2. M. Márquez (Šp./Ducati) -0,012, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) -0,023.
Sprint: 1. Martín (Šp./Aprilia) 19:46,830, 2. Bagnaia -1,107, 3. Bezzecchi -2,786.
Průběžné pořadí: 1. Bezzecchi 108, 2. Martín 102, 3. Acosta (Šp./KTM) 72, 4. Di Giannantonio (It./Ducati) 71, 5. M. Márquez 57, 6. Á. Márquez (Šp./Ducati) 55.
Moto2:
1. Guevara (Šp./Boscoscuro) 1:33,910, 2. Holgado (Šp./Kalex) -0,086, 3. Salač (ČR/Kalex) -0,110.
Moto3:
1. A. Fernández (Šp./Honda) 1:40,044, 2. Quiles (Šp./KTM) -0,140, 3. Kelso (Austr./Honda) -0,160.