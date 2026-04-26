Salač si v Jerezu dojel pro nejlepší výsledek sezony

Nejlepší výsledek v sezoně zaznamenal český jezdec Filip Salač, který obsadil ve Velké ceně Španělska Moto2 v Jerezu 14. místo. Druhé vítězství za sebou si připsal Australan Senna Agius. Závod královské třídy MotoGP vyhrál stejně jako loni domácí Álex Márquez a ukončil vítěznou sérii Marca Bezzecchiho, který ovládl úvodní tři Velké ceny nového ročníku. Ital tentokrát dojel druhý, třetí byl jeho krajan Fabio Di Giannantonio.
Salač po nepovedené sobotní kvalifikaci odstartoval až z 23. pozice, ale v polovině závodu už byl na 15. příčce. Pak už si dokázal polepšit jen o místo a nakonec do cíle dojel na předposlední bodované pozici. Na Agiuse čtyřiadvacetiletý český závodník ztratil 15,5 sekundy.
Salač bodoval podruhé v sezoně, v předchozích třech závodech bylo jeho maximem 15. místo z Brazílie. Na kontě má také 19. pozici z Thajska a 21. příčku z USA, oba závody přitom dokončil po těžkých pádech. V průběžném pořadí je se třemi body dvacátý.
„Dojet na bodech byl cíl, i když to bylo takhle zezadu těžký. Ale pár jezdců spadlo a to mi trošku pomohlo,“ řekl Salač v rozhovoru pro Nova Sport. „Není to víkend, na který bych byl pyšný, ale nakonec to nedopadlo tak blbě,“ dodal.
Agius vyhrál před Manuelem Gonzálezem ze Španělska, třetí byl Collin Veijer z Nizozemska. V průběžné klasifikaci se dvacetiletý Australan posunul na druhé místo se ztrátou 9,5 bodu za vedoucím Gonzálezem.
MotoGP kraloval Márquez
Úřadující vicemistr světa Álex Márquez si pro celkově čtvrté vítězství v kariéře dojel s náskokem dvou sekund před Bezzecchim. Di Giannantonio na třetím místě za třicetiletým Španělem zaostal už o téměř šest sekund.
Nedařilo se staršímu bratrovi Álexe Márqueze a obhájci titulu Marcovi. Sedminásobný mistr světa MotoGP v sobotu v Jerezu ovládl sprint, ale po startu z pole position do cíle kvůli pádu nedojel a v nové sezoně stále čeká na umístění na pódiu v hlavním závodě.
V čele šampionátu má Bezzecchi náskok 11 bodů před Jorgem Martínem. Španělský závodník, jenž byl v předchozích dvou závodech druhý, tentokrát skončil na čtvrtém místě.
Ve slabší Moto3 si druhé vítězství v sezoně připsal lídr seriálu Máximo Quiles. Osmnáctiletý Španěl zatím střídá první a druhá místa a pořadí už vede s komfortním náskokem 37 bodů před krajanem Álvarem Carpem.
Výsledky Velké ceny Španělska silničních motocyklů
Moto3: 1. Quiles (Šp./KTM) 33:23,556, 2. A. Fernández (Šp./Honda) -1,991, 3. David Muňoz (Šp./KTM) -2,009, 4. Morelli (Arg./KTM) -2,049, 5. Carpe (Šp./KTM) -9,926, 6. Pratama (Indon./Honda) -10,027.
Průběžné pořadí (po 4 z 22 závodů): 1. Quiles 90, 2. Carpe 53, 3. A. Fernández 49, 4. Perrone (Arg./KTM) 47, 5. Morelli 45, 6. Pratama 37.
Moto2: 1. Agius (Austr./Kalex) 35:17,948, 2. González (Šp./Kalex) -0,885, 3. Veijer (Niz./Kalex) -1,107, 4. Alonso (Kol./Kalex) -2,032, 5. Vietti (It./Boscoscuro) -4,212, 6. Daniel Muňoz (Šp./Kalex) -10,013, ...14. Salač (ČR/Kalex) -15,539.
Průběžné pořadí (po 4 z 22 závodů): 1. González 59,5, 2. Agius 50, 3. Guevara (Šp./Boscoscuro) 45, 4. Vietti 43, 5. Holgado (Šp./Kalex) 38, 6. Alonso 37, ...20. Salač 3.
MotoGP: 1. Á. Márquez (Šp./Ducati) 40:48,861, 2. Bezzecchi (It./Aprilia) -1,903, 3. Di Giannantonio (It./Ducati) -5,796, 4. Martín (Šp./Aprilia) -9,229, 5. Ogura (Jap./Aprilia) -9,891, 6. R. Fernández (Šp./Aprilia) -10,614.
Průběžné pořadí (po 4 z 22 závodů): 1. Bezzecchi 101, 2. Martín 90, 3. Di Giannantonio 71, 4. Acosta (Šp./KTM) 66, 5. M. Márquez (Šp./Ducati) 57, 6. R. Fernández 54.