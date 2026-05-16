Motorsport

Salač dojel v kvalifikaci na Velkou cenu Katalánska na sedmém místě


16. 5. 2026Aktualizovánopřed 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Ze třetí řady odstartuje do Velké ceny Katalánska Filip Salač. V kvalifikaci Moto 2 zaznamenal druhý nejlepší výsledek v sezoně, když mu jeho nejrychlejší kolo vyneslo sedmé místo. Na nejlepší čas Celestina Viettiho 1:41,076 ztratil půl sekundy.

Salač si druhý nejlepší kvalifikační výsledek v sezoně vyjel posledním pokusem. V předchozích pěti závodech si lepší umístění na startu zajistil pouze před týdnem v Le Mans, kde byl třetí.

Vietti si pro osmou pole position v kariéře, ale první po dvou letech, dojel v traťovém rekordu 1:41,076. V první řadě ho doplní Collin Veijer z Nizozemska a lídr průběžného pořadí seriálu Manuel González ze Španělska.

González vede šampionát se ziskem 79,5 bodu a před krajanem Izanem Guevarou, který dnes obsadil až jedenáctou příčku, vede o 9,5 bodu. Salač zatím v sezoně bodoval třikrát a s deseti body je šestnáctý.

Kvalifikaci MotoGP vyhrál Španěl Pedro Acosta před Francem Morbidellim z Itálie, třetí byl další domácí jezdec Álex Márquez. Nedařilo se naopak vedoucímu jezdci mistrovství světa Marcu Bezzecchimu z Itálie, který odstartuje z dvanácté příčky.

Sprint královské kategorie poté ovládl Álex Márquez s náskokem pouhých 0,041 sekundy před Acostou a byl to nejtěsnější finiš zkráceného závodu v historii MotoGP. Na třetím místě skončil Ital Fabio Di Giannantonio.

Bezzecchi skončil devátý a průběžné pořadí vede o dva body před Jorge Martínem ze Španělska, kterému se zatím v Barceloně nedaří. V pátečních trénincích dvakrát spadl, karambolu se nevyhnul ani v kvalifikaci a nedokončil ani dobře rozjetý sprint.

