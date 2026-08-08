Salač byl v kvalifikaci v Silverstonu šestý

Český jezdec ve španělské záplavě. Filip Salač obsadil v kvalifikaci Moto2 v Silverstonu šesté místo a do motocyklové Velké ceny Británie odstartuje v neděli z druhé řady. Český pilot týmu OnlyFans American Racing zaostal o 795 tisícin za vítězným Izanem Guevarou ze Španělska, který vybojoval třetí letošní pole position. Sprint MotoGP vyhrál španělský lídr šampionátu Jorge Martín.
Salač bude na startovním roštu obklopen španělskými jezdci, kterých se do první osmičky vměstnalo sedm. Z devátého místa vyrazí do závodu týmový kolega českého pilota Joe Roberts z USA.
Salač po téměř měsíční přestávce v šampionátu přijel do Silverstonu jako osmý muž průběžného pořadí.
Nyní má na kontě sérii sedmi závodů s umístěním v první desítce včetně druhého místa z Maďarska a třetího z Brna. V čele mistrovství světa se drží Manuel González, který v kvalifikaci zajel čtvrtý čas.
Sprint královské MotoGP skončil absolutním triumfem značky Aprilia, jež poprvé v historii krátkých závodů obsadila kompletní stupně vítězů. Po vítězství v kvalifikaci si z pole position dojel pro výhru Martín a zvýšil na 17 bodů vedení v MS před Japoncem Aiem Ogurou, jenž za ním skončil s odstupem půldruhé sekundy druhý. Třetí byl Ital Marco Bezzecchi, který si před třemi týdny na Sachsenringu při pádu v kvalifikaci zlomil klíční kost a musel na operaci.
Obhájce titulu Marc Márquez ze Španělska měl v závěru problémy se zadní pneumatikou své ducati a po startu ze šesté pozice zachránil na devátém místě jediný bod.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Británie silničních motocyklů
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Británie silničních motocyklů
Moto3: 1. Ogden (Brit./KTM) 2:09,126, 2. Cruces (Šp./KTM) -0,274, 3. Perrone (Arg./KTM) -0,332.
Moto2: 1. Guevara (Šp./Boscosuro) 2:01,483, 2. Ortolá -0,419, 3. López (oba Šp./Kalex) -0,486, ...6. Salač (ČR/Kalex) -0,795.
MotoGP: 1. Martín 1:56,160, 2. R. Fernández (oba Šp./Aprilia) -0,021, 3. Ogura (Jap./Aprilia) -0,189.
Sprint: 1. Martín 19:49,066, 2. Ogura -1,530, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) -3,974.
Průběžné pořadí MS: 1. Martín 220, 2. Ogura 203, 3. Bezzecchi 193, 4. M. Márquez (Šp./Ducati) 191, 5. Di Giannantonio (It./Ducati) 189, 6. R. Fernández 159.