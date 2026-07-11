Motorsport

První etapu Bohemia rally zvládl nejlépe Stříteský, vede těsně před Marešem a Kopeckým


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Dominik Stříteský ovládl první etapu Bohemia rally Mladá Boleslav. Vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství České republiky v automobilových soutěžích vede po osmi rychlostních zkouškách s náskokem čtyř sekund na Filipa Mareše, třetí je s odstupem další sekundy Jan Kopecký.

Dvojnásobný vítěz Bohemie Stříteský se dostal do čela po druhém testu a těsné vedení udržel až do konce první části rallye. O druhé místo bojují Mareš s Kopeckým, jenž soutěž vyhrál již desetkrát v kariéře.

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První etapu Bohemia rallye ovládl Stříteský
Zdroj: ČT sport

Úřadující český šampion se po sedmé zkoušce dostal na stříbrnou pozici, následně ale klesl opět na třetí. Průběžně čtvrtý je s odstupem 19 sekund za Stříteským loňský vítěz Simon Wagner z Rakouska.

Bohemia rally s centrem v Mladé Boleslavi bude v neděli pokračovat sedmi rychlostními zkouškami. Vítězná posádka bude dekorována po 15. hodině.

Výsledky Bohemia rally Mladá Boleslav – po 1. etapě

1. Stříteský, Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) 43:44,1, 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) -3,9, 3. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) -5,0, 4. Wagner, Ostlenderová (Rak., Něm./Hyundai i20 N Rally2) -19,3, 5. Kohn, Těšínský -36,4, 6. Kundlák, Zalabák (SR/všichni Škoda Fabia RS Rally2) -41,5.

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