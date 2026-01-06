Skvělá zpráva ze Saúdské Arábie! Automobilový jezdec Martin Prokop se blýskl ve třetí etapě Rallye Dakar druhým místem a po životním výsledku je druhý i celkově. Dařilo se i Aleši Lopraisovi, který dojel druhý v kategorii kamionů, Martin Macík se posunul na průběžně druhé místo. Vede Mitchel van den Brink z Nizozemska.
Prokop zazářil na Dakaru 2. místem, druhý dojel i Loprais
Dosavadním maximem Prokopa bylo třetí místo, které obsadil i v letošní první etapě. Novým lídrem kategorie automobilů je v úterý nejrychlejší Američan Mitch Guthrie, na něhož Prokop ztrácí v průběžném hodnocení jen 26 sekund.
Účastníci 48. ročníku slavné soutěže v úterý absolvovali 421 kilometrů dlouhou rychlostní zkoušku se startem i cílem v Úle. Prokop do ní odstartoval až jako dvanáctý, byl ale výrazně rychlejší než řada favoritů v čele s pětinásobným vítězem Násirem Attíjou z Kataru. Ten klesl z prvního na desáté místo průběžné klasifikace.
Dařilo se i motocyklistovi Martinu Michkovi, který zajel dvanáctý čas a na 12. místo se posunul i v průběžném pořadí. I nadále vede obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie. Nejrychlejší byl tentokrát Španěl Tosha Schareina, na něhož Michek ztratil dvacet minut. K posunu pomohlo Čechovi odstoupení Slováka Štefana Svitka a pád Tobiase Ebstera z Rakouska.