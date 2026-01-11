Motorsport

Prokop i Engel si v 7. etapě Dakaru mírně polepšili


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Martin Prokop ztratil v 7. etapě Rallye Dakar deset minut na nejrychlejšího Mattiase Ekströma ze Švédska, v průběžném pořadí by se ale měl posunout na 13. místo. V čele soutěže je i nadále pětinásobný vítěz Násir Attíja z Kataru. O jednu pozici si průběžně polepšil i motocyklista Milan Engel.

Osmačtyřicátý ročník rallye pokračoval po dnu volna, závodníci absolvovali rychlostní zkoušku o délce 459 km. V kategorii aut byl dlouho nejrychlejší Jihoafričan Henk Lategan, v závěru ale ztratil a zajel až třináctý čas. Etapu tak vyhrál Ekström a v průběžném pořadí se posunul na 2. místo. Na Attíju ztrácí necelých pět minut.

Mezi motocyklisty byl nejrychlejší Argentinec Luciano Benavides a připsal si druhý etapový triumf na rallye. V čele je i nadále obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie, svůj náskok na druhého Američana Rickyho Brabce navýšil na 4:25 minuty.

Nejlepším Čechem byl osmnáctý Dušan Drdaj, jenž na Benavidese ztratil 27 minut. Průběžně nejlepší je dvacátý Milan Engel, v etapě byl o minutu pomalejší než Drdaj. Celkově si Engel stejně jako Prokop o jednu pozici polepšil.

„Byla to strašně moc rychlá etapa, navigačně to nebylo tolik složité. Takže kdo měl rychlejší motorku, klidně o pět kilometrů v hodině, tak získal cenné minutky,“ řekl Engel, který mezi takové závodníky i s ohledem na svou hmotnost nepatří.

„Stahovalo se těžko. Byla jedna dunová pasáž, tam jsem stáhnul soupeře před sebou. Další už takové možnosti nebyly, čekaly nás jenom vypalovačky,“ uvedl jezdec týmu Orion Moto Racing Group. Limitovaly ho bolesti ruky. „Asi pojedu také na práškách proti bolesti,“ dodal Engel v narážce na Drdaje, jenž pokračuje se zlomenými prsty na noze.

