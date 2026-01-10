Automobilový jezdec Martin Prokop se aktuálně nachází na průběžné 14. příčce. V první polovině soutěže, v níž účastníci absolvovali prolog a šest etap, se třikrát prosadil mezi trojici nejlepších ve své kategorii. V sudých etapách, do kterých vyrážel z popředí startovního pole, ale vždy ztratil. Na pětinásobného vítěze Násira Attíju ztrácí necelých 35 minut.
Prokop chce v druhé polovině Dakaru zklidnit houpačku výsledků
„Není to sprint, takže i když se něco pokazí, musíš pokračovat a co nejdříve mít opět čistou hlavu, protože není nic rozhodnuté. Ztráta není tak velká. Za tu dobu, co tady závodím, je nejmenší v historii. Furt je všechno otevřené a je před námi týden,“ uvedl Prokop, který startuje na legendární soutěži pojedenácté.
„Samozřejmě mě ale mrzí, že jsme udělali několik kopanců a zbytečně ztratili docela hodně času. Vždy ale říkám, že brečet můžeme doma u piva. Jedeme dál, auto je fajn. Jsem rád, že auto je celé a nic se nestalo. Točíme dál,“ řekl třiačtyřicetiletý jezdec v Rijádu.
Na Dakaru premiérově startuje s továrním vozem Ford Raptor, který si sám servisuje. V uplynulých dnech si několikrát pochvaloval, že funguje skvěle. Zároveň taky poukázal na výkony soupeřů. Naposledy v pátek, kdy ho dojel průběžně pátý Mattias Ekström a Prokop se snažil Švéda držet.
„Pak se nás sjelo pár a nechápu to jejich tempo. Už jsem si párkrát myslel, že jedu rychle, ale tohle byl děs běs,“ konstatoval rodák z Jihlavy.
Dosavadním Prokopovým maximem na Dakaru je páté místo z roku 2024, které by chtěl vylepšit. Na Ekströma ztrácí 22 minut. „Plány na druhou půlku rallye jsou stejné. Jen tu houpačku výsledků bych rád malinko míň rozhoupal, uklidnil. Ale není to v těch rukách. Snažím se nedělat chyby, ale prostě jsme je vytvořili. To jediné mě mrzí. Jinak je všechno pecka a baví mě to. Auto je neskutečné, tým šlape. Plán je takový, že se budeme snažit co nejvíce,“ dodal Prokop.