Martin Prokop klesl po 2. etapě Dakaru na 12. místo průběžného pořadí. Novým lídrem je pětinásobný vítěz Násir Attíja z Kataru. Mezi motocyklisty je i nadále patnáctý Martin Michek, jenž zajel šestnáctý čas. Do vedení se dostal obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie.
Prokop bojoval s defekty a klesl na 12. místo, Michek je dál patnáctý
Účastníci 48. ročníku rallye absolvovali etapu z Janbú do Úly, jejíž součástí byla 400 km dlouhá rychlostní zkouška. Prokop do ní odstartoval jako třetí a vedle náročné trati bojoval i s defekty.
„Bylo to ostrých 400 kilometrů. Na trati mělo být 25 procent kamení, což se mi nezdálo. Myslím, že jich bylo tak šedesát,“ řekl Prokop a pochválil svůj vůz.
„Dostal hrozně na frak, ale zvládl to. Udělali jsme dva defekty v první části, takže nám pit stop pomohl. Dojeli jsme tam sice na měkké gumě, ale dostali čerstvé pneumatiky. Hodně, hodně jsme pak zvolnili, protože to bylo o defekt. Byl to mazec, ale jedeme dát,“ dodal Prokop startující s továrním speciálem Ford.
Etapu ovládli jezdci s toyotami, kteří obsadili prvních pět míst. Nejrychlejší byl Američan Seth Quintero, do čela se dostal dnes osmý Attíja. Quintero na něj ztrácí jen sedm sekund. Prokop byl dvaadvacátý, celkově zaostává za Attíjou o 8:31 minuty.
Michek na nejrychlejšího Sanderse ztratil téměř 17 minut, v průběžném pořadí je jeho manko již přes půl hodiny. Jedenatřicetiletý Australan porazil druhého Španěla Edgara Caneta o 1:35 minuty a připsal si jubilejní desáté etapové vítězství. V celkovém hodnocení má náskok půl minuty.
„Vždycky, když se dostaneme do tohoto místa, jsme kompletně všichni vycucaní. Kameny a jen kameny, já tam lítal jak čert s kšandami. Snažil jsem se topit, do poloviny jsem měl dobrý rytmus. Vše vycházelo. Pak jsem chtěl ještě víc zabrat, ale minul jsem odbočku a zamotal jsem se na dvě tři minuty, což stojí ovšem dost míst. Nevadí, Dakar je dlouhý,“ řekl Michek.
Pád potkal motocyklistu Jiřího Brože, kterého musel do cíle etapy dopravit vrtulník. „Bohužel dnešní den se moc nepovedl. Nevím, co se stalo, ale sedím v helikoptéře, takže to asi nebylo úspěšné. Spadl jsem po neutralizaci (na trati rychlostní zkoušky) a přišel k sobě až ve vrtulníku. Jsem malinko od krve, ale jinak jsem OK,“ uvedl Brož na sociálních sítích.