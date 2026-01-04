Českým jezdcům se vydařila první etapa Rallye Dakar. Mezi kamiony nejrychlejší čas zajel Aleš Loprais a dostal se do průběžného vedení. Obhájce triumfu Martin Macík skončil třetí. Na stejném místě dokončil mezi automobily i Martin Prokop. Ten se do cíle dostal se ztrátou 1:27 minuty na vítězného Guillaumea de Méviuse.
Loprais vyhál první etapu Rallye Dakar. Mezi automobily dojel třetí Prokop
Účastníky 48. ročníku rallye dnes čekala 305 km dlouhá rychlostní zkouška. Vydařený start do soutěže potvrdil Loprais, který se ve virtuálním pořadí posouval z pátého místa stále vpřed a nakonec byl nejrychlejší. Vítěz prologu Mitchel van den Brink na něj na druhém místě ztratil 1:47 minuty.
Lopraisův náskok mohl být větší, ale český jezdec dostal dodatečně penalizaci 2:10 minuty. Macík ztratil na první místo přes sedm minut. Velké problémy má v prologu čtvrtý Martin Šoltys, jenž ztratil na trati přes dvě hodiny.
Prokop, jenž byl v prologu třináctý, se v úvodu pohyboval na začátku druhé desítky průběžného pořadí. Po sto kilometrech se ale podle mezičasů posunul vpřed a bojoval o třetí místo s Polákem Markem Goczalem a Mattiasem Ekströmem ze Švédska. Jezdec týmu Orlen Jipocar byl nakonec o 11 sekund rychlejší než jeho soupeři, Ekströmův čas zhoršila desetisekundová penalizace.
„Startovali jsme devatenáctí, a když jsme dojeli do cíle, tak jsme byli první, což nebylo vůbec špatné. Tempo bylo OK, nemám pocit, že bychom tahali, ale vše jsme našli (kontrolní body). Jelo se nám hezky,“ uvedl Prokop.
Doplnil, že nějaký čas ztratil v jízdě za prášícím Jihoafričanem Guyem Botterillem. „Tak to ale je, to je Dakar. Před cílem jsme měli krizový moment, kdy pořadatel nenapsal do rozpisu velký sráz. Třímetrovou hranu. Záda naražená, krk... Chvíli jsem toho měl plné kecky. Auto to ale zvládlo parádně,“ dodal Prokop startující s továrním speciálem Ford.
Hned v úvodu měl velké problémy obhájce titulu Jazíd Rádží. Domácí jezdec včetně penalizace ztratil 29 minut. Za De Méviusem je druhý pětinásobný dakarský vítěz Násir Attíja z Kataru.
Michek v druhé desítce
Mezi motocyklisty byl Martin Michek patnáctý. V čele je Edgar Canet ze Španělska, na kterého český reprezentant ztratil 15:16 minuty. Původně nejrychlejší Ross Branch z Botswany dostal dodatečně šestiminutovou penalizaci a klesl na sedmé místo.
Michek startující letos poprvé na čínském motocyklu Hoto se v etapě držel v druhé desítce průběžného pořadí. Nejlépe byl desátý na druhém kontrolním bodu. Nakonec skončil patnáctý se stejnou ztrátou jako šestnáctý Jihoafričan Bradley Cox.
„Dneska jsem byl trochu Conan Ničitel. Trať byla hodně prašná, byla to divočina. Začátek byl rychlejší, potom byly kameny, kde jsem malinko zabloudil,“ řekl Michek. Kvůli opravě držáků výfuku také ztratil šest minut. „Škoda. Top 15 je ale úžasná, snažil jsem se tahat,“ dodal Michek.
Dušan Drdaj byl dnes 21. a osmý v kategorii Rally 2, Milan Engel zajel 25., Martin Prokeš 46. a David Pabiška 49. čas.
Dvacetiletý Canet navázal na triumf z prologu, druhý je s odstupem 62 sekund obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie.