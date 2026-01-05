Tým Buggyra ZM Racing zažil hned na úvod Rallye Dakar černý den. Hned v nedělní 1. etapě výrazně ztratil Martin Šoltys v kategorii kamionů, šéf týmu Martin Koloc mezi automobily i jeho dcera Aliyyah, která kvůli technickým problémům etapu ani nedokončila.
Problém vedle problému. Buggyra nezačala Dakar vůbec šťastně
Šoltys do legendární rallye vstoupil 4. místem v prologu, který se však do výsledků nezapočítával. V neděli ale pilota speciálu Buggyra Invictus trápily technické problémy a do cíle dojel se ztrátou téměř tří hodin na 28. místě.
„Prvních 130 kilometrů šlo perfektně. Pohybovali jsme se na druhém až třetím místě, což bylo super. Snažili jsme se jet opatrně, ale pokud chce člověk držet tempo s čelem, musí občas zariskovat. A bohužel jeden risk nám nevyšel. V úzkém kaňonu jsme najednou řízli obě pneumatiky,“ uvedl Šoltys v tiskové zprávě.
Defekty a výměna pneumatik nebyly hlavním důvodem velké ztráty. Následně měl problém s motorem. „Rozjeli jsme se dál, ujeli asi dva kilometry, ale pak se ozvalo bouchání a praskla nám vrtulka na turbu. Zasekli jsme se tam skoro na tři hodiny, než jsme turbo vyměnili, protože bylo rozpálené jako blázen. Alespoň jsme si pak v noci vyzkoušeli duny, ty jsme projeli bez problémů. Zítra začneme znovu,“ dodal Šoltys startující na osmém Dakaru.
Koloc se aktivně účastní Dakaru poprvé a podle svých slov zaplatil nováčkovskou daň. Hned v úvodu ulomil přední kolo. „Podle mého názoru je na takové etapy potřeba jet opravdu úplně pomalu. Tuhle zkušenost bohužel ještě nemám. Myslel jsem si, že pojedu konzervativně,“ řekl Koloc, jenž na trati pomáhal i dceři, která řešila podobné problémy.
Následně urazil i zadní kolo. „Muselo být už načaté. Přitom se tam nic nestalo, jel jsem pomalu,“ uvedl Koloc, jenž si navíc při opravě speciálu Red Lined zlomil malíček. Bývalý evropský šampion v okruhových závodech tahačů dojel do cíle se ztrátou pět hodin a 41 minut.
Jeho dcera Aliyyah etapu nedokončila. Kromě ulomeného kola poškodila i řízení. „Naštěstí jel kolem Karel (Poslední), pomohl nám kolo vyměnit a poté nás odtáhl přibližně 90 kilometrů do servisní zóny,“ děkovala Kolocová za pomoc posádce druhého týmového kamionu. Z povolené servisní zóny na trati ale nakonec musela do bivaku dojet po silnici.
Nejúspěšnějším členem týmu je i přes pomoc Kolocové zatím Karel Poslední, jenž ztratil 1:23 hodiny a je mezi kamiony průběžně dvacátý.