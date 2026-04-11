Po Pajariho defektu vede Chorvatskou rallye Neuville

Před nedělním finále je v čele Chorvatské rallye Belgičan Thierry Neuville z Hyundaie. Na první místo se posunul po defektu finského soupeře Samiho Pajariho z konkurenční Toyoty. Neuville útočí na první letošní triumf pro tovární tým korejské automobilky, dosavadní tři soutěže ovládli piloti japonské značky.
Světový šampion z roku 2024 vede s náskokem minuty a 14 sekund před vítězem předchozí Safari rallye Takamotem Kacutou z Japonska. Pajari se propadl z prvního místa na třetí po defektu ve 14. z dosavadních 16 rychlostních zkoušek. Výměnou kola ztratil přes dvě minuty a před závěrečným dnem zaostává za lídrem o minutu a 46 sekund.
Nejlepším jezdcem dne byl Švéd Oliver Solberg, který po páteční havárii pokračuje s více než hodinovou ztrátou, a dnes vítěz úvodní Rallye Monte Carlo ovládl šest z osmi rychlostních zkoušek. Zatím poslední test skončil triumfem jeho týmového kolegy a lídra MS Elfyna Evanse, britský pilot má po páteční nehodě bezmála hodinové manko.
První čistě asfaltová soutěž v sezoně mistrovství světa vyvrcholí v neděli čtyřmi zkouškami.
Výsledky Chorvatské rallye
Výsledky Chorvatské rallye
Podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích – po 16 z 20 rychlostních zkoušek:
1. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) 2:20:20,8, 2. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -1:14,5, 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -1:46,4, 4. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20) -3:28,2, 5. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon) -5:14,1, 6. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3) -6:17,3.