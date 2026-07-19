Fin Pajari oslavil v Estonsku premiérovou výhru v rallyovém šampionátu

Finský pilot Toyoty Sami Pajari vyhrál Estonskou rallye a oslavil první vítězství v jednom z dílů mistrovství světa v automobilových soutěžích. Čtyřiadvacetiletý jezdec na rychlých šotolinových tratích v okolí Tartu triumfoval s náskokem 19,5 sekundy před týmovým kolegou a loňským vítězem Oliverem Solbergem ze Švédska.
Rodák z Lahti Pajari vedl od první rychlostní zkoušky a během tří dnů průběžné první místo neopustil. Dominantní byl především v pátek, kdy zajel nejrychlejší čas ve všech sedmi testech úvodní etapy.
Na stupně vítězů doprovodil Pajariho se Solbergem francouzský jezdec Adrien Fourmaux, jenž zaostal 53,8 sekundy a o šest sekund předčil belgického týmového kolegu z Huyndaie Thierryho Neuvillea. Pátý byl mistr světa Sébastien Ogier z Francie.
Díky vítězství se Pajari posunul na třetí místo průběžného pořadí MS před Ogiera a za další jezdce Toyoty Elfyna Evanse a Takamota Kacutu.
Britský lídr šampionátu Evans dojel s dvouminutovým odstupem šestý, Japonec Kacuta skončil po pátečním defektu v poli poražených.
Po deváté z letošních 14 rallye vede Evans před Kacutou o 25 bodů, Pajari ztrácí dalších osm bodů. Šampionát WRC pokračuje za dva týdny Finskou rallye.