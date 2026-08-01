Ogier po havárii skončil v nemocnici, do čela Finské rallye se dostal Pajari

V sedmnácté rychlostní zkoušce Finské rallye havaroval devítinásobný mistr světa Sébastien Ogier a skončil v nemocnici. Novým lídrem se stal domácí Sami Pajari, jenž má před závěrečnými dvěma nedělními erzetami náskok 46 sekund.
Ogier s Julienem Ingrassiou, jenž se vrátil do role navigátora místo tradičního Vincenta Landaise, vedl rallye v okolí Jyväskylä od úvodního pátečního testu až do sobotního sedmnáctého. Pak skončili v lese. „Řidič i spolujezdec se dokázali z vozu dostat sami, jsou při vědomí a byli převezeni do nemocnice k vyšetření,“ informovalo vedení šampionátu.
Zástupce šéfa týmu Toyota Juha Kankkunen upřesnil, že Ogiera do nemocnice transportoval vrtulník. „Mluvili jsme s nimi, Seb je spíš v šoku než cokoli jiného, nemá nic zlomeného,“ přiblížil.
Pajari, vítěz předchozí Estonské rallye, má k dobru 46,4 sekundy před dalším jezdcem Toyoty Oliverem Solbergem, třetí je britský lídr mistrovství světa Elfyn Evans. Ve 14. erzetě se několikrát převrátil přes střechu, ale i s pomocí diváků vrátil vůz na silnici a pokračuje. „Chci hrozně moc poděkovat týmu za neuvěřitelnou práci, kterou odvedli,“ řekl Evans, jehož mechanikům se podařilo auto připravit před odpoledním pokračováním za pouhých 30 minut.
Na 24. místo si polepšila česká posádka Martin Prokop, Michal Ernst se Škodou Fabií. „Dneska bylo hodně nehod, bohužel i dvě vážné, dvakrát jsme měli červenou vlajku. To znamená, že stage jsme měli zrušenou. Doufám, že jsou všichni v pořádku a odnesly to jen plechy. Je vidět, že jak se jede rychle, dělá se letos hodně chyb,“ řekl Prokop.
Výsledky Finské rallye po 2. etapě
Výsledky Finské rallye po 2. etapě
1. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) 2:00:38,0, 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -46,4, 3. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -1:36,3, 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -1:40,1, 5. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -2:54,5, 6. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -3:52,9, .. 24. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS) -14:10,0.