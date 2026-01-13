V deváté etapě Rallye Dakar si Aleš Loprais spravil chuť. V kategorii kamionů ovládl druhou maratonskou etapu v ročníku, přestože se musel se svým týmem oklepat z nehody z předchozího dne. V celkovém pořadí poskočil na třetí místo.
Od srážky s krajanem až k vítězství v další etapě. Loprais se na Dakaru posunul na třetí místo
Loprais v souhrnu ztrácí na vedoucího Mitchela van den Brinka z Nizozemska necelých 58 minut a na druhého Litevce Vaidotase Žalu 37 minut. Český zástupce porazil v úterý druhého jmenovaného o necelé dvě minuty.
V pondělní osmé etapě měl přitom Loprais nehodu s českým kolegou Martinem Macíkem. „Byla to pro nás nejtěžší etapa, kterou nám v dunách vyřešil Martin Macík tím, že do nás skočil pod jednou dunou. Najížděli jsme dunu, což se nám nedařilo, a on pozdě zareagoval,“ uvedl Loprais.
Podle Lopraise měla posádka zapnutý bezpečnostní sentinel, který soupeře upozorňoval, že jsou na trati před nimi. „Napral to do nás a bohužel nás to stálo půlku nástavby a výměnu defektu. Do toho jsme měli problémy s tlumičem. Ve finále došlo k tomu, že jsme (na trati) jen přežívali,“ dodal Loprais.
Macíka kolize mrzela. Zbylých více jak 300 kilometrů osmé etapy musel dokončit bez čelního skla a s poškozeným předkem svého kamionu. Smůla se na něj lepila i v následující maratonské deváté etapě.
„Auto z ničeho nic přestalo zhruba na 250. kilometru jet. Tak jsme to začali zkoumat a vypadá to, že to je z té včerejší nehody, kde se pohnulo víc věcí, než mělo,“ uvedl na sociálních Macík, který ztratil téměř čtyři hodiny a přišel o naději na vítězství.
„Strávili jsme tam hodně dlouho. Museli jsme všechno rozebrat, všechno najít, všechno zjistit, kde se stala chyba. Když jsme vyměnil všechno, co jsme měli, tak to najednou začalo jet a doletěli jsme do cíle, posledních 30 kilometrů ve tmě v dunách,“ dodal.