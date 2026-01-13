Závodníci na Rallye Dakar mají na programu náročnou devátou etapu. Skvěle ji zvládl Aleš Loprais, který oslavil vítězství mezi kamiony. Naopak se nevede Martinu Prokopovi a Martinu Macíkovi, kteří podle on-line map stojí na trati. Motocyklista Milan Engel zajel třináctý čas a posunul se na průběžné 19. místo.
Loprais se blýskl vyhranou etapou. Prokop i Macík jsou naopak v potížích
Kamionům i nadále kraluje Nizozemec Mitchel van den Brink, mezi motocyklisty se do vedení vrátil obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie a novým lídrem v kategorii automobilů je Španěl Nani Roma.
Účastníci 48. ročníku rallye absolvují druhou „maratonskou“ etapu, po které nebudou mít k dispozici pomoc mechaniků a budou spát v provizorním bivaku v poušti. Kategorie aut a motocyklů mají navíc oddělenou trať.
Macík se dlouho držel na mezičasech v čele, naposledy na 222. kilometru, pak ale podle on-line map zastavil na trati a začal nabírat velkou ztrátu. Etapu pro sebe rozhodl Loprais, jenž byl o necelé dvě minuty rychlejší než Litevec Vaidotas Žala. Mitchel van den Brink byl třetí. V celkovém hodnocení má Nizozemec náskok 37:12 minuty na Žalu, Loprais je o dalších 20 minut zpět.
Etapu vyhrál Eryk Goczal z Polska, který si v 21 letech připsal premiérový triumf v kategorii. Druhý byl jeho strýc Michal Goczal.