Kvalifikační drama v Barceloně: Russell první, Leclerc po nehodě až desátý

Kvalifikaci na Velkou cenu Katalánska formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Osmadvacetiletý Brit porazil v Barceloně o 64 tisícin sekundy krajana Lewise Hamiltona z Ferrari. Třetí byl Russellův týmový kolega a lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli. Nedělní závod začne v 15:00.
Třetí jezdec průběžného pořadí šampionátu Russell získal třetí pole position v sezoně a jubilejní desátou v kariéře. Navázal na nejrychlejší čas z třetího tréninku. V nedělním závodě zaútočí na druhé letošní vítězství a sedmé v kariéře, díky němuž by snížil manko na lídra Antonelliho. Nyní na něj ztrácí 68 bodů.
Vedle Russella odstartuje sedminásobný mistr světa Hamilton, který zaútočí na první vítězství od loňského příchodu do Ferrari. Pokusí se vylepšit druhá místa z posledních závodů v Monaku a Kanadě.
Za třetím Antonellim, který může vybojovat šesté vítězství za sebou, skončil úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu. Pátý byl čtyřnásobný světový šampion Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
Kvalifikaci nedokončil Charles Leclerc z Ferrari, po jehož nehodě byla závěrečná část na několik minut přerušena. Osmadvacetiletý Monačan skončil po smyku v bariérách a odstartuje z desáté příčky.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Katalánska formule 1
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Katalánska formule 1
1. Russell (Brit./Mercedes) 1:14,679, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,064, 3. Antonelli (It./Mercedes) -0,319, 4. Norris (Brit./McLaren) -0,322, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,342, 6. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,398.