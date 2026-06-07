Antonelli je nejmladším vítězem Velké ceny Monaka

Kimi Antonelli ovládl Velkou cenu Monaka formule 1. Devatenáctiletý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní Grand Prix a zvýšil vedení v mistrovství světa. Závod byl deset kol před koncem na tři čtvrtě hodiny přerušen kvůli problémům s asfaltem.
Antonelli dosáhl na triumf po startu z pole position ve věku 19 let a 286 dnů a vyhrál pátou letošní Grand Prix za sebou. Druhý skončil Brit Lewis Hamilton z Ferrari.
Třetí byl Francouz Isack Hadjar z Red Bullu, i když cílem projel jako čtvrtý za krajanem Pierrem Gaslym z Alpine, jenž ale po penalizaci klesl až na osmou pozici.