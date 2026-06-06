V kvalifikaci v Monaku byl nejrychlejší Antonelli, Verstappen vybojoval první řadu

Lídr mistrovství světa formule 1 Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál kvalifikaci na Vekou cenu Monaka a bude mít jedinečnou možnost vybojovat v mistrovství světa páté vítězství za sebou. Na městské trati s úzkými uličkami je minimum možností k předjíždění a pole position znamená v Monte Carlu větší výhodu než jinde.
V první řadě bude s italským talentem stát Max Verstappen z Red Bullu a až druhou obsadí favorizovaní jezdci Ferrari. Třetí skončil Lewis Hamilton a čtvrtý domácí pilot Charles Leclerc. Obhájce prvenství Lando Norris z McLarenu zajel až osmý čas.
Devatenáctiletý Antonelli zvítězil s náskokem 43 tisícin sekundy, připsal si čtvrtý kvalifikační triumf v ročníku i kariéře a potvrdil letošní nadvládu Mercedesu. Zbylé dvě kvalifikace a také první závod sezony vyhrál jeho týmový kolega George Russell, jenž do monacké Grand Prix vyrazí až z šestého místa.
„To bylo kouzelné kolo, všechno jsem v něm skvěle poskládal. S Maxem to bylo strašně těsné a jsem šťastný,“ radoval se Antonelli. „Tohle je nejintenzivnější kvalifikace roku. Pořád jedeš na hraně, zdi se pořád přibližují. Není to jednoduché,“ dodal jezdec, který bude v neděli navazovat na triumfy z Číny, Japonska, Miami a Kanady.
Piloti Ferrari nenaplnili očekávání a nenavázali na páteční tréninky. Hamilton zaostal za Antonellim o téměř čtvrt sekundy, předloňský vítěz Leclerc, který v Monaku kvalifikaci třikrát dokázal vyhrát, o tři desetiny. Italská stáj se dnes musela na trati obejít bez šéfa Frédérica Vasseura, který byl hospitalizován kvůli zdravotní indispozici. Podle informací týmu zůstává pod dohledem lékařů, bližší podrobnosti stáj neuvedla.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Monaka formule 1
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Monaka formule 1
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:12,051, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,043, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,228, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,300, 5. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,383, 6. Russell (Brit./Mercedes) -0,394.