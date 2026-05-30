Japonskou rallye vede dál Evans, na druhé místo se posunul Ogier

Japonskou rallye vede i po druhé etapě lídr mistrovství světa Brit Elfyn Evans. Na druhé místo se posunul devítinásobný světový šampion Francouz Sébastien Ogier, který v sedmé letošní soutěži obhajuje loňské prvenství. Na Evanse ztrácí bezmála 18 sekund. Třetí je další jezdec Toyoty Fin Sami Pajari, který má manko přes 44 sekund.
Jejich týmový kolega Švéd Oliver Solberg, kterému patřilo druhé místo po úvodní etapě, v sobotu havaroval. V desáté rychlostní zkoušce narazil vítěz lednové Rallye Monte Carlo do stromu a zůstal zaklíněn vedle cesty.
Jeho odstoupení pomohlo k druhé příčce Ogierovi, loňský vítěz však zatím není s průběhem soutěže spokojen. „Nejde to tak, jak jsme si přáli. Přijeli jsme sem bojovat o vítězství a nevychází to. Jedeme podobně jako Elfyn, až na jednu včerejší rychlostní zkoušku. Ztratili jsme v ní přes 16 sekund a pak to bylo těžké. Už jsem neměl takovou rychlost, abych se probojoval zpět. Trápil jsem se s pneumatikami,“ uvedl vítěz 68 světových rallye.
V neděli je na programu závěrečných šest měřených testů. Japonská rallye uzavře první polovinu světového šampionátu.