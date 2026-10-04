Verstappen triumfoval v chaotické VC Bahrajnu v Malajsii, Antonelli těžil z výpadku Russella

Max Verstappen z Red Bullu vyhrál Velkou cenu Bahrajnu formule 1 v Malajsii a zaznamenal premiérové vítězství v sezoně. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati v Sepangu o 2,307 sekundy Itala Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu, který navýšil náskok v čele seriálu na 84 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem. Ten dnes závod nedokončil. Třetí dojel jiný Brit Lewis Hamilton z Ferrari.
Verstappen, který ve středu oslavil 29. narozeniny, navázal na triumf ze sobotní kvalifikace. Získal 72. vítězství v kariéře a první od loňské Velké ceny Abú Dhabí. Uspěl poté, co byl start závodu o hodinu a půl odložen kvůli dešti a následným technickým potížím jezdců v zaváděcím kole.
„Když zohledním, jaký rok jsme měli a jaký posun jsme udělali, tak je to skvělé vítězství. Jsem na všechny nesmírně hrdý. Na začátku to bylo dost hektické a musel jsem na startu řešit spoustu věcí. V prvním kole jsem neměl takový výkon a musel počkat, až motor zabere. Poté jsme se už posouvali vpřed a jeli si vlastní závod. Byl tam sice safety car, ale měli jsme to pod kontrolou,“ řekl Verstappen.
Závod v Malajsii byl náhradou za zrušenou Grand Prix v Bahrajnu, která se v dubnu nejela stejně jako závod v Saúdské Arábii kvůli napjaté situaci na Blízkém východě po vypuknutí válečného konfliktu USA a Izraele s Íránem. Konal se pod názvem „Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia“.
Druhý Antonelli skončil na stupních vítězů pošesté ze sedmi posledních závodů. Částečně napravil páté místo z předchozí Velké ceny Ázerbájdžánu. „Myslím, že jsme dosáhli maxima možného. Gratuluju Maxovi a Red Bullu k úžasnému víkendu. Nás čeká hodně práce. Trápili jsme se víc než obvykle, ale jsem rád, že jsem z toho získal nakonec druhé místo,“ uvedl Antonelli.
Naopak Russell, který odstoupil v závěru kvůli technickým potížím, nenapodobil týden starý triumf z Baku a utrpěl další ztrátu v boji o titul. Hamilton si upevnil třetí příčku v poradí MS.
Start v Sepangu byl nejprve o 40 minut odložen kvůli dešti. Následně byl závod přerušen poté, co měla řada jezdců v zaváděcím kole technické potíže. Zřejmě šlo o softwarové chyby v nastavení vozů za deštivých podmínek. Závod byl zkrácen z 56 na 55 kol.
„Během zaváděcího kola před Velkou cenou Bahrajnu v Malajsii vedla nebývalá kombinace nízkých otáček motoru, nízké přilnavosti, nastavení správy energie pro mokrou trať a konfigurace sektorů na okruhu Sepang k neúmyslné ztrátě výkonu u řady vozů. Technické oddělení FIA tak odstranilo omezení energetického limitu v daných sektorech díky aktualizaci softwaru, která byla během odložení závodu všem distribuována. To umožnilo týmům provést nezbytné změny na pohonné jednotce před startem závodu,“ uvedla v prohlášení Mezinárodní automobilová federace FIA.
Jezdci do něj vyrazili nejprve za safety carem, následně odstartovali po dvou odjetých kolech z pevných pozic. Úvod vyšel pilotům, kteří nasadili pneumatiky do přechodných podmínek, do čela se před Verstappena dostali Antonelli i Russell. Naopak jezdci Ferrari Hamilton a Charles Leclerc se na suchých gumách propadli na chvost pole.
Verstappen se brzy vrátil do hry. V šestém kole předjel Russella a následně atakoval i Antonelliho. V devátém kole skončil mimo trať Bottas a na trať vyjel safety car. Toho jezdci využili k další výměně gum. Po restartu Verstappen předjel Antonelliho a vrátil se do čela. Posouvali se i jezdci Ferrari.
Ve 43. kole odstoupil Alexander Albon z Williamsu a vedení závodu po virtuálním safety caru vyslalo na trať i ten reálný. Po sérii zastávek se pořadí v čele neměnilo. Krátce předtím než zpomalovací vůz opustil trať, Russell odstavil na cílové rovince v 50. kole svůj vůz. Jeho krajan Lando Norris z McLarenu zase vyjel mimo trať.
„Člověk už se tomu skoro musí smát. Je to více než zklamání. V této sezoně se mi to už stalo několikrát a je to fakt škoda. Bojujeme ale dál,“ řekl Russell pro Sky Sports.
Po restartu se na třetí místo probojoval Hamilton, který překonal Isacka Hadjara. Před francouzského jezdce Red Bullu se v závěru dostal i druhý jezdec italské stáje Leclerc. Vedení do cíle udržel Verstappen, který v Malajsii vyhrál už v roce 2017, kdy se zde závod F1 jel naposledy.
Výsledky Velké ceny Bahrajnu formule 1 v Malajsii
Výsledky Velké ceny Bahrajnu formule 1 v Malajsii
1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:47:14,808, 2. Antonelli (It./Mercedes) -2,307, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -4,919, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -7,258, 5. Hadjar (Fr./Red Bull) -8,571, 6. Piastri (Austr./McLaren) -9,454.
Průběžné pořadí MS (po 16 z 23 závodů): 1. Antonelli 320, 2. Russell (Brit./Mercedes) 236, 3. Hamilton 214, 4. Leclerc 191, 5. Norris (Brit./McLaren) 188, 6. Verstappen 188.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 556, 2. Ferrari 405, 3. McLaren 316, 4. Red Bull 298, 5. Racing Bulls 90, 6. Alpine 68.