Kvalifikaci na VC Bahrajnu v Malajsii ovládl Verstappen

Max Verstappen z Red Bullu zvítězil v kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu, kterou hostí malajský okruh Sepang, před Lewisem Hamiltonem a týmovým kolegou Isackem Hadjarem. Ten ovšem kvůli penalizaci za výměnu pohonné jednotky klesne na startu nedělního závodu o pět míst, takže si na třetí příčku polepší lídr šampionátu Kimi Antonelli.
Verstappen, který ve středu oslavil 29. narozeniny, získal první pole position v sezoně a 49. v kariéře. Z první příčky odstartuje poprvé od loňské Velké ceny Abú Zabí. Rodák z Hasseltu zaútočí na premiérové vítězství v sezoně a 72. v kariéře. V Malajsii může triumfovat podruhé. Vyhrál zde také poslední závod, který se konal v roce 2017. Poté podnik kvůli odlivu diváků a poklesu příjmů z kalendáře vypadl.
„Je to fantastické. Snažili jsme se ve spoustě velkých cen získat pole position a někdy jsme byli blízko. Konečně se nám to podařilo. Je to skvělé o to víc, když si uvědomím, kde jsme tuhle sezonu začínali,“ řekl Verstappen. „Za dnešní výsledek jsem šťastný a zítra se pokusíme vyhrát. Když startujete první, nemůžete mít ani jiný cíl,“ dodal.
Závod v Malajsii je náhradou za zrušenou Grand Prix v Bahrajnu, která se v dubnu nejela stejně jako závod v Saúdské Arábii kvůli napjaté situaci na Blízkém východě po vypuknutí válečného konfliktu USA a Izraele s Íránem. Závod se koná pod názvem „Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia“.
Verstappen potvrdil v kvalifikaci formu z předchozích tréninků, v nichž zajel jednou nejrychlejší čas a jednou byl druhý. V sobotu vyhrál v čase 1:35,130, jehož dosáhl v závěrečné fázi třetí části kvalifikace. Spokojený byl i druhý Hamilton. „Udělali jsme během víkendu spoustu změn. Auto hodně klouže a pneumatiky se přehřívají. Udělali jsme před kvalifikací ještě jednu změnu a trefili jsme to. Být tři desetiny sekundy za Maxem, je fantastické. Jsem určitě spokojenější, kde jsme teď,“ řekl Hamilton.
Dařilo se také Verstappenovu týmovému kolegovi Hadjarovi, skončil třetí se ztrátou 428 tisícin. Francouz však kvůli penalizaci za nasazení nové pohonné jednotky odstartuje nakonec osmý. „Auto je od minulého týdne velmi dobré. Je to velmi příjemné bojovat o první trojku, a to i přesto, že to nebyla má nejlepší kvalifikace. Škoda penalizace, protože jsme na téhle trati velmi rychlí,“ podotkl Hadjar.
Na třetí příčku se posunul Antonelli, který může zvýšit náskok v čele mistrovství světa. Zatím vede o 66 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem. Ten odstartuje ze sedmého místa.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Bahrajnu formule 1 v Malajsii
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Bahrajnu formule 1 v Malajsii
1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:35,130, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,298, 3. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,428, 4. Antonelli (It./Mercedes) -0,501, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,536, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,627.
Pozn.: Hadjar klesne kvůli penalizaci za nasazení nové pohonné jednotky o pět míst.